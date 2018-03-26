Российский иллюстратор Олейников получил литературную премию Андерсена
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский
Премия имени Ганса Христиана Андерсена вручается раз в два года лучшим детским писателям и
«Международный совет по детской книге объявил победителей на соискание Премии имени Ганса Христиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире. Им стал современный русский
Награда вручается в день рождения Ганса Христиана Андерсена — 2 апреля. Лауреаты получают золотые медали с профилем классика детской литературы. В этом году в короткий список номинантов вошли иллюстраторы из Аргентины, Австрии, Китая, Польши, Швейцарии и России, а членами жюри стали представители Японии, Испании, Греции и других стран.
Обладателем премии также стала японская писательница Эйко Кадоно.
С 1979 по 1990 год Игорь Олейников работал на киностудии «Союзмультфильм», он участвовал в создании таких картин, как «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья». Кроме того, за годы творчества он проиллюстрировал более 80 книг, в частности «Нос» Николая Гоголя, «Все бегут, летят и скачут» Даниила Хармса, «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена и многие другие.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.