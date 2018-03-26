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19:47 (мск), источник: РИА Новости

Российский иллюстратор Олейников получил литературную премию Андерсена

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников стал лауреатом престижной международной премии имени Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба Роспечати.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников стал лауреатом престижной международной премии имени Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба Роспечати.

Премия имени Ганса Христиана Андерсена вручается раз в два года лучшим детским писателям и художникам-иллюстраторам. Она была учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской книге — некоммерческой общественной организацией при ЮНЕСКО. Премия присуждается на основе целостного представления обо всем корпусе работ автора. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды — в 1976 году награду получила художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина.

«Международный совет по детской книге объявил победителей на соискание Премии имени Ганса Христиана Андерсена 2018 года, самой престижной премии в области детской литературы в мире. Им стал современный русский художник-иллюстратор Игорь Олейников из России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Награда вручается в день рождения Ганса Христиана Андерсена — 2 апреля. Лауреаты получают золотые медали с профилем классика детской литературы. В этом году в короткий список номинантов вошли иллюстраторы из Аргентины, Австрии, Китая, Польши, Швейцарии и России, а членами жюри стали представители Японии, Испании, Греции и других стран.

Обладателем премии также стала японская писательница Эйко Кадоно.

С 1979 по 1990 год Игорь Олейников работал на киностудии «Союзмультфильм», он участвовал в создании таких картин, как «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Путешествие муравья». Кроме того, за годы творчества он проиллюстрировал более 80 книг, в частности «Нос» Николая Гоголя, «Все бегут, летят и скачут» Даниила Хармса, «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена и многие другие.

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