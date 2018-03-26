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18:15 (мск), источник: ivbg.ru

Зима не торопится покидать Ленобласть

Пресс-служба ГУ МЧС России сообщает прогноз погоды по Ленобласти на 27 марта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 778 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

27 марта — переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −8…−13 гр., местами −16…−21 гр., днем −2…−7 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Уважаемые автомобилисты и пешеходы, будьте аккуратны на дорогах.

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