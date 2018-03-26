Зима не торопится покидать Ленобласть

27 марта — переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −8…−13 гр., местами −16…−21 гр., днем −2…−7 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Уважаемые автомобилисты и пешеходы, будьте аккуратны на дорогах.
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