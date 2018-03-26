Хорошая новость: по маршруту Кишинев — Одесса запустят модернизированный поезд

Хорошая новость для пассажиров, часто ездящих в соседнюю страну: по маршруту Кишинев — Одесса пустят модернизированный поезд. Сейчас для перевозки пассажиров используется локомотив с четырьмя вагонами, который ездит только по выходным. Его заменят 30 марта, сообщает newsmaker.md.

Запуск модернизированного поезда должен был состояться две недели назад, но он был отложен по инициативе украинской стороны. Планы по замене старого состава на новый были еще 4 года назад, но тогда запуск не состоялся. Не получилось запустить модернизированный поезд и осенью 2017 года.