Желтый снег выпал в Зыряновске
Пока неизвестно, есть ли связь между желтым снегом в Зыряновске и пыльными бурями над севером Африки.
Пока неизвестно, есть ли связь между желтым снегом в Зыряновске и пыльными бурями над севером Африки.
АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Желтый снег выпал в Зыряновском районе
«Мы такую подсыпку не производили, тем более что желтый снег не только в городе, но и в ближайших селах», — цитирует директора коммунального предприятия Сергея Смирнова издание «Устинка LIVE».
В управлении охраны общественного здоровья прокомментировали, что природу желтого снега можно установить в лаборатории в областном центре.
В минувшую пятницу снег желтого цвета выпал в российском Сочи. Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей обвинил в этом пыльные бури над севером Африки.
«На нашем побережье началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли», — говорится в сообщении.
Осадки песчаного цвета выпали и на Украине, в городе Измаил Одесской области. Лабораторные исследования показали, что кислотность снега была нейтральной.
Пока неизвестно, есть ли связь между этими случаями и выпадением необычного снега в Казахстане.
В январе этого года жители Темиртау были свидетелями выпадения черного снега. По словам
Недавно на горнолыжном курорте Годердзи в Аджарии после грязного дождя желтого цвета склоны гор окрасились в розовый цвет.
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