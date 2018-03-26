Желтый снег выпал в Зыряновске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Желтый снег выпал в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области. Местные жители публикуют фото осадков в социальных сетях. Некоторые предположили, что виной тому могли стать подсыпки от коммунальных служб.

«Мы такую подсыпку не производили, тем более что желтый снег не только в городе, но и в ближайших селах», — цитирует директора коммунального предприятия Сергея Смирнова издание «Устинка LIVE».

В управлении охраны общественного здоровья прокомментировали, что природу желтого снега можно установить в лаборатории в областном центре.

В минувшую пятницу снег желтого цвета выпал в российском Сочи. Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей обвинил в этом пыльные бури над севером Африки.

«На нашем побережье началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли», — говорится в сообщении.

Осадки песчаного цвета выпали и на Украине, в городе Измаил Одесской области. Лабораторные исследования показали, что кислотность снега была нейтральной.

Пока неизвестно, есть ли связь между этими случаями и выпадением необычного снега в Казахстане.

В январе этого года жители Темиртау были свидетелями выпадения черного снега. По словам вице-министра энергетики Гани Садибекова, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.