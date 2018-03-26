Пучков поручил разработать план сноса здания сгоревшего ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил экспертам разработать план сноса здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Готовьте проектные решения по сносу здания. Определите, кто будет осуществлять снос, кто контролировать», — сказал Пучков на селекторном совещании в понедельник.

Он отметил, что сейчас необходимо завершить работы по разбору завалов и укрепить строительные конструкции там, где есть риск обрушения. «Вызывайте специалистов, чтобы они с учетом рисков подготовили предложения. Нам нужно завершать поисково-спасательные работы», — подчеркнул Пучков.