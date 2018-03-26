В Ростове-на-Дону пройдет панихида по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
В огне торгового центра погибли 64 человека.
В огне торгового центра погибли 64 человека.
В воскресенье, 25 марта, страшная трагедия произошла в городе Кемерово — в первые дни школьных весенних каникул. В одном из торговых центров «Зимняя вишня» вдруг вспыхнул огонь. В тот выходной день в развлекательном заведении было достаточно многолюдно. По последним данным, жертвами страшного пожара стали 64 человека. Для многих такая трагедия стала настоящим шоком.
Как рассказали в Ростовской и Новочеркасской епархии, на панихиде в
— Во вторник, 27 марта, в
Начало службы в 15.30.
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