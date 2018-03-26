В Ростове-на-Дону пройдет панихида по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В воскресенье, 25 марта, страшная трагедия произошла в городе Кемерово — в первые дни школьных весенних каникул. В одном из торговых центров «Зимняя вишня» вдруг вспыхнул огонь. В тот выходной день в развлекательном заведении было достаточно многолюдно. По последним данным, жертвами страшного пожара стали 64 человека. Для многих такая трагедия стала настоящим шоком.

Как рассказали в Ростовской и Новочеркасской епархии, на панихиде в Ростове-на-Дону всех, кто желает поддержать родных и близких погибших и помянуть усопших ждут.

— Во вторник, 27 марта, в Старо-Покровском храме на Большой Садовой — напротив Музыкального театра, состоится Заупокойная Лития по погибшим в кемеровской трагедии, — добавили там. — Возглавит богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По завершении службы Владыка обратится ко всем собравшимся со словом.