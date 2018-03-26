В МГУ рассказали о самых востребованных специальностях в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Данные направления, по его словам, не теряют популярности на протяжении нескольких лет.

«Самые популярные в этом году направления, на которые ожидается самый большой конкурс — государственное муниципальное управление, экономика и журналистика. В этом году подрос интерес абитуриентов и к естественным научным специальностям. Интересуются ребята географией, прикладной математикой и информатикой», — рассказал Кусов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Хорошим спросом, по его словам, пользуются и гуманитарные специальности. В числе самых востребованных из них — психология, филология и история.