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18:45 (мск), источник: РИА Крым

В МГУ рассказали о самых востребованных специальностях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Крымчане хотят быть управленцами, экономистами и журналистами. На эти три факультета директор филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов прогнозирует самый большой конкурс среди абитуриентов в грядущей вступительной кампании.

Источник: РИА "Новости"

Данные направления, по его словам, не теряют популярности на протяжении нескольких лет.

«Самые популярные в этом году направления, на которые ожидается самый большой конкурс — государственное муниципальное управление, экономика и журналистика. В этом году подрос интерес абитуриентов и к естественным научным специальностям. Интересуются ребята географией, прикладной математикой и информатикой», — рассказал Кусов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Хорошим спросом, по его словам, пользуются и гуманитарные специальности. В числе самых востребованных из них — психология, филология и история.

Глава севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова добавил, что в вузе ждут абитуриентов не только из Крыма, но и из других регионов России. По его данным, в этом году в университете предусмотрено 96 бюджетных мест, а также 120 мест на контрактной основе.

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