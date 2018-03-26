В МГУ рассказали о самых востребованных специальностях в Крыму

Данные направления, по его словам, не теряют популярности на протяжении нескольких лет.
«Самые популярные в этом году направления, на которые ожидается самый большой конкурс — государственное муниципальное управление, экономика и журналистика. В этом году подрос интерес абитуриентов и к естественным научным специальностям. Интересуются ребята географией, прикладной математикой и информатикой», — рассказал Кусов в эфире радио «Спутник в Крыму».
Хорошим спросом, по его словам, пользуются и гуманитарные специальности. В числе самых востребованных из них — психология, филология и история.
Глава севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова добавил, что в вузе ждут абитуриентов не только из Крыма, но и из других регионов России. По его данным, в этом году в университете предусмотрено 96 бюджетных мест, а также 120 мест на контрактной основе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.