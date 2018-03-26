Пожар на Кондратьевском потушен, движение откроют в ближайшее время
Как стало известно «Водителю Петербурга», движение по Кондратьевскому проспекту должны восстановить к 19 часам.
Как стало известно «Водителю Петербурга», движение по Кондратьевскому проспекту должны восстановить к 19 часам.
По информации ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Калининском районе ликвидировали в 17:42. В капитально ремонтируемом доме 40 по Кондратьевскому проспекту, на 4-м этаже, горел строительный мусор на общей площади 50 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:35. Как сообщалось ранее,
Сведения о пострадавших уточняются.
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