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18:48 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пожар на Кондратьевском потушен, движение откроют в ближайшее время

Как стало известно «Водителю Петербурга», движение по Кондратьевскому проспекту должны восстановить к 19 часам.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Калининском районе ликвидировали в 17:42. В капитально ремонтируемом доме 40 по Кондратьевскому проспекту, на 4-м этаже, горел строительный мусор на общей площади 50 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:35. Как сообщалось ранее, из-за пожара было перекрыто движение на участке Кондратьевского проспекта. По данным «Яндекс. Пробок», на проспекте скопилась пробка в обе стороны.

Сведения о пострадавших уточняются.

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