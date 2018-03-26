Грипп в Молдове набирает обороты: в больницы попадает все больше людей

Источник: Комсомольская правда

По словам заместителя главы управления социальной помощи Кишинева Ирины Бановой, было зарегистрировано 89 случаев сезонного гриппа, в том числе 66 у детей младше 17 лет.

— В целом с начала года было зарегистрировано 603 случая гриппа, — сказала она.