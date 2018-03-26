Грипп в Молдове набирает обороты: в больницы попадает все больше людей
Виной тому стали резкие перепады температуры.
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Виной тому стали резкие перепады температуры.
По словам заместителя главы управления социальной помощи Кишинева Ирины Бановой, было зарегистрировано 89 случаев сезонного гриппа, в том числе 66 у детей младше 17 лет.
— В целом с начала года было зарегистрировано 603 случая гриппа, — сказала она.
Только в Кишиневе 4300 человек обратилось к врачу с инфекциями дыхательных путей. Больше всего среди них детей. Виной тому резкие перепады температуры.
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