ИИ проследит за отвлекающимися водителями
Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI.
Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI.
Cистема определяет невнимательность человека на основе данных о повороте головы, а также следит за глазами, ртом и эмоциями на лице и умеет подавать сигнал, требующий обратить внимание на дорогу, сообщается на сайте компании.
Невнимательные водители — одна из самых распространенных причин возникновения
Еще один эффективный способ применения технологий к решению такой задачи — встроенные в автомобили системы компьютерного зрения. В основе алгоритмов Affectiva лежат методы глубокого обучения: их система распознавания эмоций была натренирована на более чем шести миллионах снимков людей. Для того, чтобы выявлять невнимательность водителей, в Automative AI были добавлены еще несколько параметров: поворот головы, частота морганий, а также открытые или закрытые рот и глаза. Это позволит системе определять ситуации, когда водитель
На основе используемых параметров система присваивает внимательности водителя балл от 0 до 100 и при высоком показателе может дать ему сигнал. Стоит отметить, что сейчас Automative AI используется в качестве прототипа, и о планах ее интеграции в транспортные средства пока ничего неизвестно.
Системы автоматического распознавания эмоций применяются и в научных исследованиях: ранее с помощью алгоритмов Affectiva ученые проанализировали фотографии более 740 тысяч людей и выяснили, что представители стран с коллективистской культурой улыбаются реже, чем граждане более индивидуалистских стран.
Елизавета Ивтушок.
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