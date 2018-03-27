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13:10 (мск), источник: N + 1

ИИ проследит за отвлекающимися водителями

Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI.

Cистема определяет невнимательность человека на основе данных о повороте головы, а также следит за глазами, ртом и эмоциями на лице и умеет подавать сигнал, требующий обратить внимание на дорогу, сообщается на сайте компании.

Невнимательные водители — одна из самых распространенных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. Определяющие внимание к дороге факторы могут быть самыми разными, в том числе сонливость, разговор по телефону, алкогольное или наркотическое опьянение. Для того, чтобы уменьшить число возникновения аварий по невнимательности, исследователи применяют современные технологии: например, осенью прошлого года Ford выпустила специальную кепку, которая по наклону головы определяет засыпающего водителя и начинает будить его световыми и звуковыми сигналами.

Еще один эффективный способ применения технологий к решению такой задачи — встроенные в автомобили системы компьютерного зрения. В основе алгоритмов Affectiva лежат методы глубокого обучения: их система распознавания эмоций была натренирована на более чем шести миллионах снимков людей. Для того, чтобы выявлять невнимательность водителей, в Automative AI были добавлены еще несколько параметров: поворот головы, частота морганий, а также открытые или закрытые рот и глаза. Это позволит системе определять ситуации, когда водитель вот-вот заснет или когда попросту не смотрит на дорогу.

На основе используемых параметров система присваивает внимательности водителя балл от 0 до 100 и при высоком показателе может дать ему сигнал. Стоит отметить, что сейчас Automative AI используется в качестве прототипа, и о планах ее интеграции в транспортные средства пока ничего неизвестно.

Системы автоматического распознавания эмоций применяются и в научных исследованиях: ранее с помощью алгоритмов Affectiva ученые проанализировали фотографии более 740 тысяч людей и выяснили, что представители стран с коллективистской культурой улыбаются реже, чем граждане более индивидуалистских стран.

Елизавета Ивтушок.

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