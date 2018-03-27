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13:09 (мск), источник: N + 1

Швейцарцы научили роботов строить каркасы зданий

Инженеры создали автоматизированную систему для строительства деревянных конструкций.

В нее входят два роботизированных манипулятора, которые могут самостоятельно пилить доски и собирать их в единую конструкцию, сообщается в пресс релизе Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Как правило, деревянные строения, особенно каркасные конструкции, состоят из множества элементов. Для того, чтобы строение получилось ровным и устойчивым к нагрузкам, все элементы должны быть строго заданной длины и формы, и для этого рабочим нужно обладать развитыми навыками работы с инструментами. Помимо этого, такое строительство — долгий и тяжелый процесс, требующий участия нескольких людей. Из-за этого инженеры работают над созданием систем, которые могли бы упростить процесс возведения каркасных конструкций.

Группа инженеров из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала систему, которая может самостоятельно выполнять сразу несколько этапов строительства больших каркасных конструкций. В ее основе лежат два больших роботизированных манипулятора, подвешенных к потолку цеха. Перед строительством конструкции необходимо создать базовую модель, после чего система разобьет ее на детали нужной формы и длины. После этого роботы берут на себя большую часть работы: берут доски и брусья, пилят их до нужных размеров, фрезеруют приставляют к нужным местам конструкции и просверливают в них отверстия для крепежа. Единственное, что пока не умеет система — скреплять элементы конструкции между собой.

Разработчики отмечают, что при строительстве таким методом не требуются строительные леса или какие-либо поддерживающие конструкции. Они планируют создать шесть конструкций, которые затем будут объединены в одно двухэтажное здание с площадью более ста квадратных метров. Снаружи оно будет покрыто прозрачным материалом для того, чтобы люди могли видеть его сложный внутренний каркас.

Недавно американские инженеры создали систему для автоматической нарезки деталей мебели. Она состоит из двух мобильных роботов с манипуляторами, подвозящих доски с третьему роботу с торцовочной пилой, который обрезает их до нужного размера. В отличие от новой системы швейцарских инженеров, собирать полученные детали все равно приходится человеку.

Григорий Копиев.

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