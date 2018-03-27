Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Фруктовые соки назвали опасными
Александр Ревва отпраздновал 5-летие дочки в Париже (фото)
Фильм с ограничением 16+, который мать показала Тарантино в 8 лет
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Контрактники смогут приобретать более качественное жилье
Аренда подмосковных дач подорожала почти вдвое
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
2015 лет после вторжения в Ирак
14:43 (мск), источник: Индикатор

С помощью взбудоражившего Интернет платья подтверждена гипотеза о цветовосприятии

При помощи феномена сине-черного или бело-золотого платья, ставшего популярным в Интернете в начале 2015 года, и разработанного алгоритма ученый смог объяснить гипотезу о цветовосприятии. Исследование опубликовано в журнале i-Perception.

Цвет объекта зависит от характеристик света, который на него падает. Чтобы не зависеть от этого, человеческий мозг выработал механизм так называемой хроматической адаптации — способность воспринимать цвет объекта примерно одинаковым при разном освещении. Например, лист белой бумаги мы увидим белым и при свете луны, и в красном свете закатного солнца. Для того, чтобы определить цвет, глаз человека опирается на ахроматические точки — область объекта, которая при текущем освещении не имеет цвета, то есть глаз воспринимает ее в оттенках серого. Мы воспринимаем яркость ахроматических точек и по ним выстраиваем восприятие цвета всего объекта.

Насыщенность и оттенок объекта в человеческом восприятии зависит от ахроматических точек той же яркости, а она, в свою очередь, зависть от яркости и цвета источника цвета. Используя эту гипотезу, Ичиро Курики из Университета Тохоку (Япония) предложил алгоритм, который заставляет человеческий глаз воспринимать цвет изображения тем или иным образом, изменяя параметры его ахроматических точек.

Чтобы проверить, насколько полученный алгоритм хорошо работает, исследователь использовал фотографию платья, которая широко распространилась в Интернете в феврале 2015 года. Некоторые пользователи видели платье бело-золотым, а другие — черно-синим, и из-за этого разгорались длительные споры. Регулируя параметры ахроматических точек, ученый создал серию изменённых изображений платья, симулирующих разное освещение.

Полученные картинки затем показали 15 респондентам. Среди 49 оттенков платья участники выбирали тот вариант, который, по их мнению, совпадает с «оригинальным». Совпадение ответов респондентов с результатами работы алгоритма подтвердили гипотезу о восприятии света с помощью ахроматических точек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Большим китам оказалось выгодно не расти дальше
Охота превратила медвежат в маменькиных сынков
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь