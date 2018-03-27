Эксперт рассказала, смогут ли пальмы прижиться в Симферополе

«Эксперименты, конечно, никто не отменял, но для этого существуют специализированные научные организации. Даже самая морозостойкая пальма — китайская трахикарпус, которая массово используется для озеленения южного берега Крыма, — не выживет в условиях Симферополя. И что бы ни хотели экспериментаторы, Симферополь — не субтропики, как ЮБК, и никакие пальмы здесь однозначно расти не будут. Если только как контейнерная культура, но в этом случае не трахикарпусы, а более мелкие пальмы, но это не перспективно для Симферополя», — подчеркнула эксперт.