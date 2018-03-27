Алиханов рассказал о численности штата будущего онкоцентра

Глава региона отметил, что в онкоцентре будут работать квалифицированные специалисты. Они смогут управлять высокоточной техникой и применять современные методы лечения пациентов.
«Мы уже привлекаем в область специалистов из других российских субъектов, в том числе за счет решения жилищных вопросов, в прошлом году предоставили им 50 квартир, с начала этого года уже выделили больше десяти. Разумеется, нам не обойтись и без других мер социального сопровождения врачей, будем устраивать их супругов на работу, детей — в детские сады и школы. И сейчас мы продолжаем очень активно привлекать медицинские кадры в регион», — рассказал Алиханов.
Губернатор подчеркнул, что надеется на нынешних студентов мединститута БФУ им. И. Канта. По его словам, молодых специалистов ждут лечебные учреждения региона, в том числе первичное звено и будущий онкоцентр.
Ранее сообщалось, что проект онкологического центра в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Планируется, что онкоцентр разместится в посёлке Родники Гурьевского района.
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