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09:51 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов рассказал о численности штата будущего онкоцентра

Штатная численность будущего онкоцентра составит 558 человек, из них 68 врачи, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время марафона на радио «Балтик плюс», посвящённого проблемам онкологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что в онкоцентре будут работать квалифицированные специалисты. Они смогут управлять высокоточной техникой и применять современные методы лечения пациентов.

«Мы уже привлекаем в область специалистов из других российских субъектов, в том числе за счет решения жилищных вопросов, в прошлом году предоставили им 50 квартир, с начала этого года уже выделили больше десяти. Разумеется, нам не обойтись и без других мер социального сопровождения врачей, будем устраивать их супругов на работу, детей — в детские сады и школы. И сейчас мы продолжаем очень активно привлекать медицинские кадры в регион», — рассказал Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что надеется на нынешних студентов мединститута БФУ им. И. Канта. По его словам, молодых специалистов ждут лечебные учреждения региона, в том числе первичное звено и будущий онкоцентр.

Ранее сообщалось, что проект онкологического центра в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Планируется, что онкоцентр разместится в посёлке Родники Гурьевского района.

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