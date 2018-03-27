Алиханов рассказал о численности штата будущего онкоцентра

«Мы уже привлекаем в область специалистов из других российских субъектов, в том числе за счет решения жилищных вопросов, в прошлом году предоставили им 50 квартир, с начала этого года уже выделили больше десяти. Разумеется, нам не обойтись и без других мер социального сопровождения врачей, будем устраивать их супругов на работу, детей — в детские сады и школы. И сейчас мы продолжаем очень активно привлекать медицинские кадры в регион», — рассказал Алиханов.