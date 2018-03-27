Последний полет космонавта-1. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина

Источник: РИА "Новости"

В апреле 1961 года у Советского Союза появилось «оружие», превосходившее по своей силе воздействия все ядерные арсеналы, вместе взятые. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин, простой советский парень с ослепительной улыбкой, моментально стал любимцем планеты. Его обожали, его хотели видеть даже самые прожженные противники советского строя. Одним своим появлением он мог сделать для усиления позиций СССР в той или другой стране больше, чем целый штат дипломатов за несколько лет.

Как тоскуют руки по штурвалу…

Самого Гагарина, однако, со временем стали тяготить объемы общественной нагрузки. Он вернулся к тренировкам, готовясь к новому космическому полету.

В 1967 году Гагарин стал дублером Владимира Комарова во время полета космического корабля «Союз-1». При возвращении на Землю из-за нештатно сработавшей парашютной системы Комаров погиб.

Еще до этой трагедии в советском руководстве звучали предложения — не стоит ли Гагарина, ставшего чрезвычайно важной для СССР персоной, перевести на более безопасную работу?

Юрий Алексеевич, занимавший к тому времени пост командира отряда советских космонавтов — заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, этому резко воспротивился. И нашел поддержку в лице генерала Николая Каманина, помощника Главнокомандующего ВВС по космосу.

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Каманин, знаменитый летчик, Герой Советского Союза, был обеспокоен тем, что офицеры, входящие в отряд космонавтов, не имеют летной практики, из-за чего теряют навыки пилотов.

Для поддержания летной формы еще в 1962 году была создана смешанная авиационная эскадрилья, командиром которой стал опытнейший летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Серегин.

И генерал Каманин, и сами космонавты полагали, что этого недостаточно. В 1967 году на базе эскадрильи Серегина был создан отдельный испытательный тренировочный полк. Он должен был сосредоточиться на решении всего спектра задач, связанного с отрядом космонавтов — от учебных полетов на простой и сложный пилотаж до прыжков с парашютом и заданий в условиях кратковременной невесомости.

«В этом году Гагарин и Титов будут много летать»

Из дневника генерала Каманина: «8 февраля. В разное время, но по одному и тому же вопросу заезжали Гагарин и Титов. Оба доложили, что готовятся 19 февраля защищать дипломные работы в Академии имени Жуковского. В этом году Гагарин и Титов будут много летать: Гагарин восстановится как летчик первого класса и займется руководством летно-космической подготовки в ЦПК, а Титов будет заканчивать свое оформление в качестве летчика-испытателя и кандидата на облет орбитального самолета Микояна».

17 февраля 1968 года Юрий Гагарин и Герман Титов действительно с отличием защитили дипломные работы в академии имени Жуковского. После этого Гагарин занялся восстановлением летных навыков, о чем, по свидетельству друзей, давно мечтал.

Космонавты Герман Титов и Юрий Гагарин, 1965 г. | Источник: РИА "Новости"

Летную практику первый космонавт проходил на самолёте МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный истребитель с двойным управлением — «спарка»).

Программу полетов с инструктором к концу марта 1968 года Гагарин практически завершил.

Из дневника Николая Каманина: «26 марта. После заседания Госкомиссии генерал Кузнецов (начальник Центра подготовки космонавтов в 1963—1972 годах — прим. АиФ.ru) доложил мне, что завтра предполагается выпустить Гагарина в самостоятельный полет на самолете МиГ-17. Кузнецов просил меня разрешить ему лично проверить на самолете УТИ МиГ-15 подготовленность Гагарина к самостоятельному вылету. Совместный полет Гагарина с Кузнецовым я запретил, прямо заявив последнему, что он давно утратил навыки летчика-инструктора. Я разрешил командиру полка В. С. Серегину проверить завтра технику пилотирования у Гагарина, а генералу Кузнецову приказал лично проверить организацию выпуска в полет Гагарина, проанализировать и доложить мне воздушную обстановку и метеоусловия. Право на разрешение самостоятельного вылета Гагарина я оставил за собой».

Самолёт УТИ МиГ-15, на котором проходил лётную подготовку Юрий Гагарин. | Источник: РИА "Новости"

Исчезнувшие

Таким образом, 27 марта Гагарину предстоял еще один полет с инструктором, в качестве которого выступал командир «космического» авиаполка Владимир Серегин. В случае, если полет пройдет без замечаний, планировалось разрешить Юрию Алексеевичу самостоятельные вылеты.

Утром 27-го числа Каманин, по его собственным воспоминаниям, был раздосадован — из-за занятости в Москве он не мог приехать на подмосковный аэродром Чкаловский, чтобы лично поздравить Гагарина с завершением программы полетов с инструктором и разрешить ему самостоятельный вылет.

Для Николая Петровича Каманина, который относился к Гагарину как к сыну, это было очень важно. Однако воинская дисциплина для него была превыше всего.

В 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели на учебном самолёте МиГ-15УТИ. Погода в этот день не была идеальной, однако и сложности для опытных летчиков она не представляла.

Задание тоже не представляло сложности. На работу в пилотажной зоне отводилось 20 минут, но уже в 10:32 Гагарин сообщил на землю об окончании задания, запросил разрешения развернуться и лететь на базу.

Больше самолет Гагарина и Серегина на связь не выходил.

Катастрофа у деревни Новоселово

В 10:50 Каманину доложили: «С самолетом Гагарина оборвалась связь, через 10 минут в самолете кончится горючее».

Было ясно, что произошло что-то серьезное. Но генерал рассчитывал, что Гагарин и опытнейший Серегин справятся с ситуацией. В крайнем случае, дело закончится катапультированием.

На аэродроме Чкаловский стали собираться высшие чины ВВС. В районе Киржач — Покров — восточная окраина Москвы самолеты и вертолеты проводили поисковую операцию.

В 14:50 командир вертолета Ми-4 майор Замычкин доложил: «Обнаружил обломки самолета Гагарина в 64 километрах от аэродрома Чкаловский и в трех километрах от деревни Новоселово».

Добираться до места падения приходилось через глубокий снег.

Из дневника генерала Каманина:

Самолет упал в густом лесу, скорость в момент удара о землю была 700−800 километров в час. Двигатель и передняя кабина ушли в землю на 6−7 метров. Крылья, хвостовое оперение, баки и кабины разрушились на мельчайшие части, которые были разбросаны в полосе 200 на 100 метров. Многие детали самолета, парашютов, одежды пилотов мы находили на высоких сучьях деревьев. Через некоторое время обнаружили обломок верхней челюсти с одним золотым и одним стальным зубом. Врачи доложили, что это челюсть Серегина. Признаков гибели Гагарина не было, но и надежды на его спасение катастрофически падали.

Герман Титов и Юрий Гагарин | Источник: РИА "Новости"

«Сомнений больше не было: Гагарин погиб».

Из Москвы высшее советское руководство требовало ответа — что с Гагариным? Большинство тех, кто был на месте падения МиГа, полагали, что сомнений в том, что первого космонавта Земли нет в живых, не осталось. Но Каманин решил дождаться стопроцентного подтверждения.

Оно было обнаружено 28 марта. Из дневника генерала Каманина:

Около восьми утра генерал Кутахов и я почти одновременно заметили на высоте 10−12 метров на одной из берез кусок какой-то материи. Он оказался частью куртки Гагарина. В грудном кармане куртки мы нашли талон на завтрак на имя Юрия Алексеевича Гагарина. Сомнений больше не было: Гагарин погиб.

Военные собирали то, что осталось от Гагарина и Серегина. Тем же вечером в Москве состоялась кремация останков. Утром 29 марта началось прощание с погибшими в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии.

30 марта 1968 года при огромном стечении народа урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Серегина были захоронены в нишах Кремлевской стены. Трехдневный траур, объявленный в стране, впервые в истории СССР не был связан с кончиной представителя высшего руководства.

Траурная церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и летчиком, инженером-полковником Владимиром Серегиным в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии имени М.В.Фрунзе. | Источник: РИА "Новости"

С властью не враждовал, в психушке не сидел

Мир осиротел — потеря Гагарина была утратой для всего человечества. И, разумеется, возникал вопрос: как такое могло произойти?

Поскольку многие материалы, связанные с расследованием гибели Гагарина и Серегина, в советские годы были засекречены, родилось немало конспирологических теорий.

Утверждали, что первый космонавт, выражавший недовольство советской властью, был «намеренно устранен». Другая гипотеза гласила, что катастрофу инсценировали, а самого Гагарина ввиду его неблагонадежности на долгие годы заперли в психиатрической клинике, где он и умер.

Впрочем, опубликованные дневники генерала Каманина свидетельствуют — Гагарин действительно порой позволял себе вещи, не вязавшиеся со светлым обликом первого советского покорителя космоса, но к политике это не имело ни малейшего отношения. К тому же на фоне своих коллег по отряду космонавтов Юрий Алексеевич был ангелом во плоти. Некоторых Каманину приходилось отчислять из отряда за систематическое нарушение дисциплины, а карьера одного из космонавтов, уже побывавших на орбите, закончилась из-за пьянства.

Гагарин таких проблем не доставлял, и в перспективе его видели начальником Центра подготовки космонавтов.

Роковой шар-зонд: официальная версия катастрофы

Так что же могло пойти не так в роковом полете?

Анализ отпечатков стрелок кабинных и наручных часов Гагарина показал, что катастрофа произошла примерно через 50−70 секунд после последнего сеанса связи. Судмедэксперты, изучавшие ткани погибших, пришли к выводу, что в их крови не было посторонних веществ. Также в результате изучения кабины был сделан вывод, что экипаж до последних мгновений находился в рабочем состоянии, пытаясь спасти самолет. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было.

В 2011 году были опубликованы материалы расследования, хранившиеся в архиве президента РФ. Сенсации они не содержали — наиболее вероятной причиной катастрофы был назван резкий маневр уклонения от метеорологического шара-зонда, который внезапно оказался на пути самолета Гагарина и Серегина.

Резкий маневр привел в последующем к попаданию самолета в закритический режим полета и падение. Самолет вошел в штопор и сделал 3−5 витков. Экипаж при этом испытывал 10−11-кратные перегрузки, но не переставал бороться.

Опытные летчики-испытатели считают — Гагарин и Серегин в этой ситуации сделали максимум возможного. Для того, чтобы спастись, им не хватило 200−300 метров высоты.

«Несанкционированный самолет»: версия космонавта Леонова

У первого космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова есть своя точка зрения.

В интервью «Аргументам и фактам» в 2013 году он говорил: «В тот день в этом районе совершали тренировочные полёты не только мы, космонавты, но шло испытание самолёта Су-15, которое проводил Лётно-испытательный институт Министерства авиационной промышленности. Было разграничение: наши полёты проходят на высоте до 10 тыс. метров, а их — выше. Но самолёт Су-15 нарушил режим полёта, спустился под облака на высоту порядка 450 м над землёй. В этот момент его видели местные крестьяне. Пролетев какое-то время на этой высоте, он включил форсаж и ушёл на свой эшелон, где он должен был быть. При этом в облаках он прошёл рядом с Юрием Гагариным, который находился на высоте 4200 м. Су-15 шёл на скорости сверхзвука и возмущённым потоком вогнал самолёт Гагарина в глубокую спираль. В итоге самолёт Гагарина прошёл расстояние с 4200 м до нуля (до момента столкновения с землёй) за 55 секунд».

Леонов пошел дальше, заметив, что его версия уже не версия, а доказанный факт:

Когда с момента катастрофы прошло 45 лет, я обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о разрешении вскрыть секретный пакет. Президент разрешил. То, что я раньше доказывал, что причиной гибели самолёта Гагарина стал посторонний несанкционированный самолёт, — теперь это подтверждено.

В интервью РИА Новости Леонов заявил, что ему известно и имя пилота Су-15: «Мне давали возможность объявить об истинной причине при условии, что я не назову имя летчика, которому сейчас за 80 лет, и состояние его здоровья весьма тяжелое. Я дал слово, что не назову».

Юрий Гагарин и Сергей Королев | Источник: РИА "Новости"

Опровержение эксперта Миронова

Однако у версии Леонова есть серьезный противник. Арсений Дмитриевич Миронов, один из старейших специалистов ЛИИ имени Громова, входивший в комиссию по расследованию катастрофы самолета Гагарина и Серегина, в декабре 2017 года отметил свое 100-летие. За несколько месяцев до юбилея он обратился через «Комсомольскую правду» с открытым письмом к Алексею Леонову.

«Вы «уточнили», что самолет Су-15 пилотировал летчик Летно-исследовательского института им. М. М. Громова. По-видимому, из «гуманных» соображений Вы до последних дней фамилию летчика не назвали. Но величайшую вину за гибель первого космонавта планеты возложили на ЛИИ!», — пишет Миронов. Далее эксперт приводит факты, которые опровергают версию Леонова: «Мною установлено, что 27 марта 1968 г. в ЛИИ состоялись полеты двух самолетов Су-15. Первым летал заслуженный летчик-испытатель Аркадий Павлович Богородский. Он выполнил полет для испытания нового двигателя на высоте 18000 м. Взлетел в 9 ч 45 мин, произвел посадку в 10 ч 24 мин. В связи с большой высотой полета и возможностью разгерметизации кабины в случае остановки двигателя летчик был одет в скафандр, существенно затрудняющий деятельность летчика и не вызывающий желания отступать от задания.

Полет на втором самолете выполнил заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Александр Александрович Щербаков на высоте 14000 м. Взлетел он в 11 ч 20 мин, т.е. уже после падения самолета МиГ-15УТИ.

Анализ хронометража показывает, что Богородский произвел посадку, когда Гагарин еще только набирал высоту. Щербаков взлетел много позже катастрофы самолета МиГ-15УТИ, так что оба полета Су-15 в принципе не могли помешать полету МиГ-15УТИ".

При этом, по словам Миронова, версия Леонова рассматривалась и раньше, и была опровергнута как раз на основании материалов, представленных ЛИИ имени Громова. Что не помешало космонавту изложить ее в своих статьях и книгах.

Арсений Дмитриевич Миронов полагает, что версия с шаром-зондом просто устроила всех. Первопричиной же трагедии специалист считает недостатки в организации полетов на аэродроме Чкаловский и в самом «космическом» авиаполку. Этим недостатки действительно могли привести к опасному сближению, но не с Су-15, а с еще одним МиГ-15УТИ, вылетевшим с аэродрома Чкаловский.

Оренбургский отшельник

Свое расследование в 1968 году проводил и Комитет государственной безопасности. Чекистов интересовал вопрос — могли Гагарин стать жертвой спланированной диверсии? Как часто бывает, выявили целый ряд мелких нарушений, которых не должно было быть на режимном объекте, однако никаких злонамеренных действий в отношении Гагарина раскрыть не удалось.

Самая народная версия гласит: не погибал Юрий Алексеевич 27 марта 1968 года. Устав от почестей и славы, захотел он покоя, а потом инсценировал свою смерть. После этого уехал в Оренбургскую область, где в богом забытом поселке прожил долгую-долгую жизнь под чужим именем, радуясь охоте и рыбалке.