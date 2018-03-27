Последний полет космонавта-1. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
27 марта 1968 года погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
27 марта 1968 года погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
В апреле 1961 года у Советского Союза появилось «оружие», превосходившее по своей силе воздействия все ядерные арсеналы, вместе взятые. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин, простой советский парень с ослепительной улыбкой, моментально стал любимцем планеты. Его обожали, его хотели видеть даже самые прожженные противники советского строя. Одним своим появлением он мог сделать для усиления позиций СССР в той или другой стране больше, чем целый штат дипломатов за несколько лет.
Как тоскуют руки по штурвалу…
Самого Гагарина, однако, со временем стали тяготить объемы общественной нагрузки. Он вернулся к тренировкам, готовясь к новому космическому полету.
В 1967 году Гагарин стал дублером Владимира Комарова во время полета космического корабля «Союз-1». При возвращении на Землю
Юрий Алексеевич, занимавший к тому времени пост командира отряда советских космонавтов — заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, этому резко воспротивился. И нашел поддержку в лице генерала Николая Каманина, помощника Главнокомандующего ВВС по космосу.
Каманин, знаменитый летчик, Герой Советского Союза, был обеспокоен тем, что офицеры, входящие в отряд космонавтов, не имеют летной практики,
Для поддержания летной формы еще в 1962 году была создана смешанная авиационная эскадрилья, командиром которой стал опытнейший
И генерал Каманин, и сами космонавты полагали, что этого недостаточно. В 1967 году на базе эскадрильи Серегина был создан отдельный испытательный тренировочный полк. Он должен был сосредоточиться на решении всего спектра задач, связанного с отрядом космонавтов — от учебных полетов на простой и сложный пилотаж до прыжков с парашютом и заданий в условиях кратковременной невесомости.
«В этом году Гагарин и Титов будут много летать»
Из дневника генерала Каманина: «8 февраля. В разное время, но по одному и тому же вопросу заезжали Гагарин и Титов. Оба доложили, что готовятся 19 февраля защищать дипломные работы в Академии имени Жуковского. В этом году Гагарин и Титов будут много летать: Гагарин восстановится как летчик первого класса и займется руководством
17 февраля 1968 года Юрий Гагарин и Герман Титов действительно с отличием защитили дипломные работы в академии имени Жуковского. После этого Гагарин занялся восстановлением летных навыков, о чем, по свидетельству друзей, давно мечтал.
Летную практику первый космонавт проходил на самолёте МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный истребитель с двойным управлением — «спарка»).
Из дневника Николая Каманина: «26 марта. После заседания Госкомиссии генерал Кузнецов (начальник Центра подготовки космонавтов в 1963—1972 годах — прим. АиФ.ru) доложил мне, что завтра предполагается выпустить Гагарина в самостоятельный полет на самолете МиГ-17. Кузнецов просил меня разрешить ему лично проверить на самолете УТИ МиГ-15 подготовленность Гагарина к самостоятельному вылету. Совместный полет Гагарина с Кузнецовым я запретил, прямо заявив последнему, что он давно утратил навыки
Исчезнувшие
Таким образом, 27 марта Гагарину предстоял еще один полет с инструктором, в качестве которого выступал командир «космического» авиаполка Владимир Серегин. В случае, если полет пройдет без замечаний, планировалось разрешить Юрию Алексеевичу самостоятельные вылеты.
Утром 27-го числа Каманин, по его собственным воспоминаниям, был раздосадован —
В 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели на учебном самолёте МиГ-15УТИ. Погода в этот день не была идеальной, однако и сложности для опытных летчиков она не представляла.
Задание тоже не представляло сложности. На работу в пилотажной зоне отводилось 20 минут, но уже в 10:32 Гагарин сообщил на землю об окончании задания, запросил разрешения развернуться и лететь на базу.
Катастрофа у деревни Новоселово
В 10:50 Каманину доложили: «С самолетом Гагарина оборвалась связь, через 10 минут в самолете кончится горючее».
Было ясно, что произошло
На аэродроме Чкаловский стали собираться высшие чины ВВС. В районе Киржач — Покров — восточная окраина Москвы самолеты и вертолеты проводили поисковую операцию.
В 14:50 командир вертолета Ми-4 майор Замычкин доложил: «Обнаружил обломки самолета Гагарина в 64 километрах от аэродрома Чкаловский и в трех километрах от деревни Новоселово».
Добираться до места падения приходилось через глубокий снег.
Из дневника генерала Каманина:
Самолет упал в густом лесу, скорость в момент удара о землю была 700−800 километров в час. Двигатель и передняя кабина ушли в землю на 6−7 метров. Крылья, хвостовое оперение, баки и кабины разрушились на мельчайшие части, которые были разбросаны в полосе 200 на 100 метров. Многие детали самолета, парашютов, одежды пилотов мы находили на высоких сучьях деревьев. Через некоторое время обнаружили обломок верхней челюсти с одним золотым и одним стальным зубом. Врачи доложили, что это челюсть Серегина. Признаков гибели Гагарина не было, но и надежды на его спасение катастрофически падали.
«Сомнений больше не было: Гагарин погиб».
Из Москвы высшее советское руководство требовало ответа — что с Гагариным? Большинство тех, кто был на месте падения МиГа, полагали, что сомнений в том, что первого космонавта Земли нет в живых, не осталось. Но Каманин решил дождаться стопроцентного подтверждения.
Оно было обнаружено 28 марта. Из дневника генерала Каманина:
Около восьми утра генерал Кутахов и я почти одновременно заметили на высоте 10−12 метров на одной из берез кусок
какой-томатерии. Он оказался частью куртки Гагарина. В грудном кармане куртки мы нашли талон на завтрак на имя Юрия Алексеевича Гагарина. Сомнений больше не было: Гагарин погиб.
Военные собирали то, что осталось от Гагарина и Серегина. Тем же вечером в Москве состоялась кремация останков. Утром 29 марта началось прощание с погибшими в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии.
30 марта 1968 года при огромном стечении народа урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Серегина были захоронены в нишах Кремлевской стены. Трехдневный траур, объявленный в стране, впервые в истории СССР не был связан с кончиной представителя высшего руководства.
С властью не враждовал, в психушке не сидел
Мир осиротел — потеря Гагарина была утратой для всего человечества. И, разумеется, возникал вопрос: как такое могло произойти?
Поскольку многие материалы, связанные с расследованием гибели Гагарина и Серегина, в советские годы были засекречены, родилось немало конспирологических теорий.
Впрочем, опубликованные дневники генерала Каманина свидетельствуют — Гагарин действительно порой позволял себе вещи, не вязавшиеся со светлым обликом первого советского покорителя космоса, но к политике это не имело ни малейшего отношения. К тому же на фоне своих коллег по отряду космонавтов Юрий Алексеевич был ангелом во плоти. Некоторых Каманину приходилось отчислять из отряда за систематическое нарушение дисциплины, а карьера одного из космонавтов, уже побывавших на орбите, закончилась
Роковой шар-зонд: официальная версия катастрофы
Так что же могло пойти не так в роковом полете?
Анализ отпечатков стрелок кабинных и наручных часов Гагарина показал, что катастрофа произошла примерно через 50−70 секунд после последнего сеанса связи. Судмедэксперты, изучавшие ткани погибших, пришли к выводу, что в их крови не было посторонних веществ. Также в результате изучения кабины был сделан вывод, что экипаж до последних мгновений находился в рабочем состоянии, пытаясь спасти самолет. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было.
В 2011 году были опубликованы материалы расследования, хранившиеся в архиве президента РФ. Сенсации они не содержали — наиболее вероятной причиной катастрофы был назван резкий маневр уклонения от метеорологического
Резкий маневр привел в последующем к попаданию самолета в закритический режим полета и падение. Самолет вошел в штопор и сделал 3−5 витков. Экипаж при этом испытывал 10−11-кратные перегрузки, но не переставал бороться.
Опытные
«Несанкционированный самолет»: версия космонавта Леонова
У первого космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова есть своя точка зрения.
В интервью «Аргументам и фактам» в 2013 году он говорил: «В тот день в этом районе совершали тренировочные полёты не только мы, космонавты, но шло испытание самолёта Су-15, которое проводил
Леонов пошел дальше, заметив, что его версия уже не версия, а доказанный факт:
Когда с момента катастрофы прошло 45 лет, я обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о разрешении вскрыть секретный пакет. Президент разрешил. То, что я раньше доказывал, что причиной гибели самолёта Гагарина стал посторонний несанкционированный самолёт, — теперь это подтверждено.
В интервью РИА Новости Леонов заявил, что ему известно и имя пилота Су-15: «Мне давали возможность объявить об истинной причине при условии, что я не назову имя летчика, которому сейчас за 80 лет, и состояние его здоровья весьма тяжелое. Я дал слово, что не назову».
Опровержение эксперта Миронова
Однако у версии Леонова есть серьезный противник. Арсений Дмитриевич Миронов, один из старейших специалистов ЛИИ имени Громова, входивший в комиссию по расследованию катастрофы самолета Гагарина и Серегина, в декабре 2017 года отметил свое 100-летие. За несколько месяцев до юбилея он обратился через «Комсомольскую правду» с открытым письмом к Алексею Леонову.
«Вы «уточнили», что самолет Су-15 пилотировал летчик
Полет на втором самолете выполнил заслуженный
При этом, по словам Миронова, версия Леонова рассматривалась и раньше, и была опровергнута как раз на основании материалов, представленных ЛИИ имени Громова. Что не помешало космонавту изложить ее в своих статьях и книгах.
Арсений Дмитриевич Миронов полагает, что версия с
Оренбургский отшельник
Свое расследование в 1968 году проводил и Комитет государственной безопасности. Чекистов интересовал вопрос — могли Гагарин стать жертвой спланированной диверсии? Как часто бывает, выявили целый ряд мелких нарушений, которых не должно было быть на режимном объекте, однако никаких злонамеренных действий в отношении Гагарина раскрыть не удалось.
Народ всегда сочинял предания о своих любимых героях. Гагарин исключением не стал.
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