Помощь женщины приняли за похищение ребенка

Мать школьницы сообщила, что ее дочь смогла убежать и благополучно добралась до школы. Сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и установили, что никакой попытки похищения не было.
Стражи порядка нашли автомобилистку, которая пояснила, что на дороге она увидела маленькую девочку, которую ей стало жалко. Женщина открыла окно и предложила школьнице подвезти ее, но та отказалась.
После этого горожанка уехала, а девочка спокойно пошла дальше. Рассказ автомобилистки подтвердился записями камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали ее встречу с ребенком.
На мать девочки был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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