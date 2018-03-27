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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Помощь женщины приняли за похищение ребенка

В утренние часы в полицию позвонила жительница пригорода Владивостока и сообщила о попытке похищения дочери. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, по словам горожанки, когда 10-летняя девочка шла в школу, неизвестная женщина с маской на лице попыталась затащить ребенка в салон автомобиля.

Мать школьницы сообщила, что ее дочь смогла убежать и благополучно добралась до школы. Сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и установили, что никакой попытки похищения не было.

Стражи порядка нашли автомобилистку, которая пояснила, что на дороге она увидела маленькую девочку, которую ей стало жалко. Женщина открыла окно и предложила школьнице подвезти ее, но та отказалась.

После этого горожанка уехала, а девочка спокойно пошла дальше. Рассказ автомобилистки подтвердился записями камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали ее встречу с ребенком.

На мать девочки был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Игорь Бегунов.

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