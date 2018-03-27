Помощь женщины приняли за похищение ребенка

Мать школьницы сообщила, что ее дочь смогла убежать и благополучно добралась до школы. Сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и установили, что никакой попытки похищения не было.

Стражи порядка нашли автомобилистку, которая пояснила, что на дороге она увидела маленькую девочку, которую ей стало жалко. Женщина открыла окно и предложила школьнице подвезти ее, но та отказалась.

После этого горожанка уехала, а девочка спокойно пошла дальше. Рассказ автомобилистки подтвердился записями камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали ее встречу с ребенком.

На мать девочки был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.