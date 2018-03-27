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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский край может стать азиатским «Голливудом»

Представители Приморского края наряду с более чем 850 компаниями-дистрибьютерами, кинокомпаниями и кинокомиссиями со всего мира приняли участие в FILMART-2018, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

FILMART-2018 — это крупнейший международный кино- и телевизионный рынок в Азиатском регионе Hong Kong International Film & TV Market, который проходит в Гонконге. Всего кинорынок посетили более восьми тысяч человек.

Как рассказали приморские участники кинорынка, «Приморская делегация представила возможности для съёмок кино в регионе, уникальные локации и меры поддержки кинопроизводителей. Акцент был сделан на кинокомпании Китая, Южной Кореи и Японии. Также большой интерес к съёмкам в крае проявили индийские кинокомпании». Они презентовали киноальманах под рабочим названием «В сердце Азии», который призван объединить киноистории из разных уголков Азии, написанные местными сценаристами и снятые режиссерами из других стран.

Отмечается, что азиатские кинематографисты весьма заинтересованы Приморским краем, так как Владивосток — это европейский город в Азии, потенциал которого увеличивается с каждым годом. В свою очередь съёмки фильмов иностранных кинокомпаний способствуют увеличению туристического потенциала края, развитию локальной киноиндустрии в регионе, продвижению Владивостока и Приморья на международном уровне.

С начала 2018 года Кинокомиссия Приморского края ведёт работу над четырьмя проектами азиатских кинокомпаний — Кореи и Китая. В апреле во Владивостоке пройдут съёмки режиссера Олега Трофима. Кроме того, ведётся работа над несколькими документальными фильмами.

Таисия Масина.

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