МЧС: погода резко ухудшится в Иркутской области
Зима не сдаётся. 27 марта жителям Прибайкалья лучше одеться потеплее. Погода резко ухудшится.
Зима не сдаётся. 27 марта жителям Прибайкалья лучше одеться потеплее. Погода резко ухудшится.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области. Мокрый снег и метели придут в компании с сильным ветром. Возможны штормовые порывы до 20 метров в секунду.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.