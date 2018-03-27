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03:12 (мск), источник: Вести Иркутск

МЧС: погода резко ухудшится в Иркутской области

Зима не сдаётся. 27 марта жителям Прибайкалья лучше одеться потеплее. Погода резко ухудшится.

Источник: Вести Иркутск

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области. Мокрый снег и метели придут в компании с сильным ветром. Возможны штормовые порывы до 20 метров в секунду.

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