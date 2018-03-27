День войск национальной гвардии отмечают в Иркутской области

День войск национальной гвардии отмечают в России. Росгвардия была образована по Указу президента весной 2016 года и объединила в единый «кулак» сразу несколько правоохранительных структур.

В состав областного управления вошли подразделения вневедомственной охраны, иркутский и ангарский ОМОН и СОБР, мобильный отряд особого назначения на транспорте, а также центр лицензионно-разрешительной работы. Все охраняют общественный порядок, контролируют оборот оружия и борются с терроризмом. Накануне в Иркутске гвардейцев-сибиряков поблагодарил за результативную службу губернатор Сергей Левченко. А руководитель регионального Управления Росгвардии Алексей Сапожников вручил отличившимся сотрудникам награды. Благодарственные письма получили и представители ведущих иркутских СМИ. В том числе «Вести-Иркутск».