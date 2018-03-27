Вечно голодная девочка стала королевой красоты
В США девочка, которая постоянно хочет есть
В США девочка, которая постоянно хочет есть
Анна Ханкинс (Anna Hankins) из города Луизвиль, штат Миссисипи, родилась с синдромом Прадера — Вилли,
Сейчас девушке 15 лет, и она весит 172 килограмма. Ханкинс питается только здоровой пищей, но
По словам ее матери, на девушку часто показывают пальцем и смеются. Тем не менее, Ханкинс любит быть в центре внимания, решила принять участие в конкурсе красоты для инвалидов в своем штате и выиграла его. В августе она будет представлять свой штат на национальном этапе конкурса.
Синдром Прадера — Вилли встречается у одного из 12−15 тысяч младенцев. Он вызывает переедание, проблемы с обучением и поведением, а также у многих страдающих от него не до конца развиваются гениталии.
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