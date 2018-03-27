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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Вечно голодная девочка стала королевой красоты

В США девочка, которая постоянно хочет есть из-за редкого заболевания, выиграла конкурс красоты. Об этом сообщило издание The Mirror.

Анна Ханкинс (Anna Hankins) из города Луизвиль, штат Миссисипи, родилась с синдромом Прадера — Вилли, из-за которого постоянно хочет есть. Родители рассказывали, что девочка таскала еду из чужих тарелок, могла съесть пачку печенья за один раз и даже искала еду в мусорной корзине. Со временем холодильник и шкафы на замок начали закрывать от нее на замок.

Сейчас девушке 15 лет, и она весит 172 килограмма. Ханкинс питается только здоровой пищей, но из-за заболевания не может похудеть. Своими увлечениями она называет пение, макияж и парикмахерское дело.

По словам ее матери, на девушку часто показывают пальцем и смеются. Тем не менее, Ханкинс любит быть в центре внимания, решила принять участие в конкурсе красоты для инвалидов в своем штате и выиграла его. В августе она будет представлять свой штат на национальном этапе конкурса.

Синдром Прадера — Вилли встречается у одного из 12−15 тысяч младенцев. Он вызывает переедание, проблемы с обучением и поведением, а также у многих страдающих от него не до конца развиваются гениталии.

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