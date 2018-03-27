Российские пираты уступили американским

Посещаемость пиратских сайтов в мире растет, следует из отчета, опубликованного британской компанией Muso, работающей в сфере защиты интеллектуальной собственности. Наиболее часто посещают пиратские сайты жители США — 27,9 млрд визитов за год. На втором месте — Россия с 20,6 млрд заходов, а на третьем — Индия, жители которой посетили пиратские сайты 17 млрд раз за год. При этом посещаемость из России выросла к уровню 2016 года сразу на 46%, с 14,4 млрд.



По данным Muso, общее число посещений пиратских сайтов в мире в 2017 году достигло 300,2 млрд, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Наиболее популярен телевизионный контент: на сайты с сериалами пришлось 106,9 млрд посещений, что на 3,4% больше уровня 2016 года. У пиратских сайтов с музыкой число посетителей выросло на 14,7%, до 73,9 млрд. Снижается посещаемость только у нелегальных сайтов с кино — на 2,3%, до 53,2 млрд. Наиболее популярным видом доступа к пиратскому контенту являются стриминговые сервисы, тогда как уровень потребления контента с торрент-трекеров остается низким, отмечается в исследовании. Так, в сегменте телеконтента на торренты приходится всего 5% в общей структуре смотрения.



В Москве эта цифра еще ниже: для просмотра видео торренты используют всего 3% жителей, следует из предоставленного «Ъ» совместного исследования департамента информационных технологий Москвы и ассоциации «Интернет-видео». Большинство опрошенных (61%) пользуются сервисами видеохостинга, 38% москвичей находят видео через поисковые системы, 21% — в социальных сетях, 17% — в онлайн-кинотеатрах. Из числа опрошенных москвичей 83% не платят за контент в интернете. Готовы перейти на платную модель использования 36%, но при условии, что новинки будут выходить в сети одновременно с кинотеатральным прокатом, их стоимость при этом снизится в два раза, а качество изображения повысится.



К количественным измерениям потребления цифрового контента следует относиться «очень внимательно и критично», считает юрист Центра цифровых прав и организации «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. «Сами по себе цифры, указывающие на количество посещений стриминговых или торрент-сайтов, бесполезны, если их не сопоставлять с рыночными показателями легальных продаж и анализом качественных данных о поведении пользователей. Комиссия ЕС, например, заказала в 2014 году исследование, которое было посвящено именно оценке влияния пиратства на легальный рынок цифрового контента, — гипотеза о прямом или существенном влиянии не подтвердилась», — подчеркивает она. К тому же в России существует работающая процедура блокировки сайтов за нарушение исключительных прав. «Но тем не менее каждый год мантра, транслируемая правообладателями и обслуживающими их компаниями, повторяется. Хочется надеяться, что такие исследования будут использованы медиакомпаниями и дистрибуторами контента для совершенствования своей деятельности и онлайн-сервисов, а не для лоббирования бесполезных правил и процедур для блокировки сайтов», — категорична госпожа Абашина.



Елизавета Макарова.