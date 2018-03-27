Проблемную дорогу по улице Снеговой во Владивостоке отремонтируют

Источник: РИА "Новости"

Участок дороги по улице Снеговой от остановки общественного транспорта «Камская» до «Таксопарка» отремонтируют до конца текущей недели. Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко на еженедельном совещании с руководителями органов администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Ямы на дороге по улице Снеговой провоцируют транспортные заторы, а также дорожно-транспортные происшествия», — доложил в ходе совещания начальник АТУ Первореченского района Александр Жирнов.

Подрядная организация «ДСК» в ближайшие дни приступит к ремонту проблемного участка.

«Температура наружного воздуха не позволяет провести аварийно-восстановительные работы горячими асфальтобетонными смесями, поэтому ремонт проведут холодным асфальтом. Технология позволит отремонтировать проблемный участок не дожидаясь начала строительного сезона», — отметил заместитель главы администрации Леонид Вильчинский.