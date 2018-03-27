Проблемную дорогу по улице Снеговой во Владивостоке отремонтируют
Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Участок дороги по улице Снеговой от остановки общественного транспорта «Камская» до «Таксопарка» отремонтируют до конца текущей недели. Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко на еженедельном совещании с руководителями органов администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Ямы на дороге по улице Снеговой провоцируют транспортные заторы, а также
«Температура наружного воздуха не позволяет провести
Напомним, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, пролить края участка битумом, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.
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