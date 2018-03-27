Хабаровчане начнут готовиться к акции «Майский вальс» через неделю

В этом году бесплатные репетиции будут проходить по средам и пятницам — на площади «Город воинской славы» в 18:30, а по вторникам и четвергам в 16:00 — в военно-патриотическом клубе «Данко» (улица Кочнева, 1а). Стать участниками акции могут все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».