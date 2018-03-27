Хабаровчане начнут готовиться к акции «Майский вальс» через неделю
На следующей неделе, 3 апреля, в Хабаровске состоится первая репетиция для тех, кто хочет принять участие в акции «Майский вальс». Отметим, это традиционное мероприятие пройдет 9 мая: танцоры соберутся на площади «Город воинской славы».
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