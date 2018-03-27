Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Жена Юрия Николаева отказалась от услуг суррогатного материнства
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
2015 лет после вторжения в Ирак
03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане начнут готовиться к акции «Майский вальс» через неделю

На следующей неделе, 3 апреля, в Хабаровске состоится первая репетиция для тех, кто хочет принять участие в акции «Майский вальс». Отметим, это традиционное мероприятие пройдет 9 мая: танцоры соберутся на площади «Город воинской славы».

В этом году бесплатные репетиции будут проходить по средам и пятницам — на площади «Город воинской славы» в 18:30, а по вторникам и четвергам в 16:00 — в военно-патриотическом клубе «Данко» (улица Кочнева, 1а). Стать участниками акции могут все желающие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Предприятия Хабаровского края заработали 615 млн долларов на экспорте леса
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Власти увеличат срок внеплановых проверок бизнеса вдвое
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь