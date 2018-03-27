В Хабаровском крае до уровня 87,3% от общего числа выросло количество школьников с 1 и 2 группами здоровья. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом vинобразования, этот показатель выше, чем в среднем по России. Улучшение детского здоровья стало возможным благодаря систематической работе профильных структур: региональный бюджет за последние годы на переоснащение учреждений образования новой эргономичной мебелью и строительство современных школ с цифровым и интерактивным оборудованием вложил почти 5 млрд рублей.

— Хабаровский край входит в число субъектов РФ, где нет аварийных школ, — говорит начальник управления организационно-кадровой и аналитической работы краевого vинобразования и науки Хабаровского края Людмила Кириченко. — Обучающиеся всегда находятся под присмотром врачей, в крае почти 77% детских садов и школ имеют оборудованные медкабинеты, а средний российский показатель сейчас около 50%. Край опережает другие регионы и по предоставлению школьникам горячего питания с цифрой 90,5% против средних 89%, при этом пятая часть ребят из многодетных и малоимущих семей получают бесплатные обеды. В 2017 году бюджет края выделил на это более 106 млн рублей.