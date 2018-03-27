Число здоровых школьников выросло в Хабаровском крае
Показатели превысили среднероссийский уровень.
Показатели превысили среднероссийский уровень.
В Хабаровском крае до уровня 87,3% от общего числа выросло количество школьников с 1 и 2 группами здоровья. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом vинобразования, этот показатель выше, чем в среднем по России. Улучшение детского здоровья стало возможным благодаря систематической работе профильных структур: региональный бюджет за последние годы на переоснащение учреждений образования новой эргономичной мебелью и строительство современных школ с цифровым и интерактивным оборудованием вложил почти 5 млрд рублей.
— Хабаровский край входит в число субъектов РФ, где нет аварийных школ, — говорит начальник управления
— В школах края введен третий час физкультуры, детям представлена возможность заниматься самбо, футболом, теннисом, регби, фитнесом и другими видами спорта, — продолжает Людмила Кириченко. — Край включился в федеральный проект «Детский спорт» и только за последние четыре года в районных школах отремонтировано 40 существующих спортивных залов, построены новые.
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