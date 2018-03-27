Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Саудовский F-15 сбивает советская ракета в Йемене — видео
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
2015 лет после вторжения в Ирак
03:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Число здоровых школьников выросло в Хабаровском крае

Показатели превысили среднероссийский уровень.

В Хабаровском крае до уровня 87,3% от общего числа выросло количество школьников с 1 и 2 группами здоровья. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом vинобразования, этот показатель выше, чем в среднем по России. Улучшение детского здоровья стало возможным благодаря систематической работе профильных структур: региональный бюджет за последние годы на переоснащение учреждений образования новой эргономичной мебелью и строительство современных школ с цифровым и интерактивным оборудованием вложил почти 5 млрд рублей.

— Хабаровский край входит в число субъектов РФ, где нет аварийных школ, — говорит начальник управления организационно-кадровой и аналитической работы краевого vинобразования и науки Хабаровского края Людмила Кириченко. — Обучающиеся всегда находятся под присмотром врачей, в крае почти 77% детских садов и школ имеют оборудованные медкабинеты, а средний российский показатель сейчас около 50%. Край опережает другие регионы и по предоставлению школьникам горячего питания с цифрой 90,5% против средних 89%, при этом пятая часть ребят из многодетных и малоимущих семей получают бесплатные обеды. В 2017 году бюджет края выделил на это более 106 млн рублей.

— В школах края введен третий час физкультуры, детям представлена возможность заниматься самбо, футболом, теннисом, регби, фитнесом и другими видами спорта, — продолжает Людмила Кириченко. — Край включился в федеральный проект «Детский спорт» и только за последние четыре года в районных школах отремонтировано 40 существующих спортивных залов, построены новые.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хабаровский режиссер снимала Зельдина на берегу Амура
Свиньи «Агроэнерго» пока едят не полноценный корм
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Власти увеличат срок внеплановых проверок бизнеса вдвое
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь