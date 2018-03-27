В Хабаровске церковь поможет отрезветь

Необычный клуб помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостями появился в Хабаровске. Создана такая «группа трезвения» в Христорождественском соборе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Еще в прошлом веке была такая практика — создавать группы помощи при храмах. Мы стараемся это возродить, на западе нашей страны, например, это довольно развито. Не могу сказать, что это что-то новое, ведь занятия в наших клубах проходят подобно тем, что ведутся в клубах анонимных алкоголиков, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» духовный руководитель группы иерей Антоний Полоник. Единственное, чем будут отличаться занятия от светских клубов анонимных алкоголиков и наркоманов — это методы борьбы.