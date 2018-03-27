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03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске церковь поможет отрезветь

В Христорождественском соборе открылась группа борьбы с зависимостями.

Необычный клуб помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостями появился в Хабаровске. Создана такая «группа трезвения» в Христорождественском соборе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Еще в прошлом веке была такая практика — создавать группы помощи при храмах. Мы стараемся это возродить, на западе нашей страны, например, это довольно развито. Не могу сказать, что это что-то новое, ведь занятия в наших клубах проходят подобно тем, что ведутся в клубах анонимных алкоголиков, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» духовный руководитель группы иерей Антоний Полоник. Единственное, чем будут отличаться занятия от светских клубов анонимных алкоголиков и наркоманов — это методы борьбы.

Священнослужитель отмечает, что зависимости — это духовные проблемы, а значит и бороться с ними нужно соответствующим образом. Поэтому на первом плане — изучение Священного писания, а остальные вопросы, такие как медицинская и психологическая помощь, будут рассматриваться во вторую очередь. — Конечно, «Группа трезвения» — это группа прихожан, но прийти сюда может любой нуждающийся в помощи. Более того, посещать собрания могут и родственники зависимых. Мы решили, что удобнее будет встречаться по субботам в 15.00, — добавил Антоний Полоник.

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