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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Снег и ветер принесет циклон в Хабаровский край

В среду, 28 марта, на юге и в центральной части Хабаровского края ухудшится погода.

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Источник: РИА "Новости"

В Нанайском, Хабаровском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, Ванинском, Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо пройдут осадки (местами сильные) в виде снега и мокрого снега, а ветер может усилиться до 15−20 метров в секунду. На дорогах образуется гололед, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

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