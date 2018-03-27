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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Без машины останется хабаровский алиментщик, если не выплатит долг

В Хабаровске алиментщик может лишиться машины. За мужчиной, который не выплатил на содержание сына около 280 тысяч рублей, следят судебные приставы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России.

По информации ведомства, на содержание своего ребенка хабаровчанин должен был отдавать одну четвертую от всех видов получаемого дохода. Вместе с тем мужчина перечислял на эти цели только незначительные суммы.

В деле стал разбираться пристав. Служащий вынес постановление о запрете регистрационных действия в отношении недвижимого имущества должника и его автомобиля.

«Также, установив, что на имя неплательщика в кредитных организациях открыты счета, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счете должника», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на машину алиментщика наложили арест. Вернуть свой автомобиль он сможет, только если погасит долг перед сыном. В противном случае машину продадут, а вырученные деньги перечислят взыскателю.

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