Без машины останется хабаровский алиментщик, если не выплатит долг

По информации ведомства, на содержание своего ребенка хабаровчанин должен был отдавать одну четвертую от всех видов получаемого дохода. Вместе с тем мужчина перечислял на эти цели только незначительные суммы.
В деле стал разбираться пристав. Служащий вынес постановление о запрете регистрационных действия в отношении недвижимого имущества должника и его автомобиля.
«Также, установив, что на имя неплательщика в кредитных организациях открыты счета, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счете должника», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, на машину алиментщика наложили арест. Вернуть свой автомобиль он сможет, только если погасит долг перед сыном. В противном случае машину продадут, а вырученные деньги перечислят взыскателю.
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