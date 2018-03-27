Без машины останется хабаровский алиментщик, если не выплатит долг

По информации ведомства, на содержание своего ребенка хабаровчанин должен был отдавать одну четвертую от всех видов получаемого дохода. Вместе с тем мужчина перечислял на эти цели только незначительные суммы.

В деле стал разбираться пристав. Служащий вынес постановление о запрете регистрационных действия в отношении недвижимого имущества должника и его автомобиля.

«Также, установив, что на имя неплательщика в кредитных организациях открыты счета, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счете должника», — рассказали в пресс-службе ведомства.