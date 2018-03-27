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03:49 (мск), источник: VLADNEWS

Дизайнер из Владивостока стал лауреатом международного конкурса в Италии

Главным призом конкурса стала возможность обучения в институте моды в Милане.

Молодой дизайнер из Владивостока Александр Варлаков выиграл престижный европейский конкурс дизайнеров одежды, который проходил в Италии, сообщает РИА VladNews.

Главным призом конкурса Pisa Fashion Days стала возможность обучения в институте моды Burgo в Милане.

Радостной новостью Александр поделился в социальной сети:

«Первое место! Ура! Было здорово! Для меня это был первый незабываемый опыт участия в европейском конкурсе дизайнеров одежды. Новые знакомства, профессиональный рост, новые впечатления. Я выиграл конкурс Pisa Fashion Days и главный приз — обучение в итальянском институте моды Burgo! Следующая станция Милан».

В 2017 году Александр Варлаков закончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Во Владивостоке Александр провел уже не один модный показ. Молодой дизайнер становился лауреатом многочисленных местных и международных конкурсов.

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