Дизайнер из Владивостока стал лауреатом международного конкурса в Италии

Молодой дизайнер из Владивостока Александр Варлаков выиграл престижный европейский конкурс дизайнеров одежды, который проходил в Италии, сообщает РИА VladNews.

Главным призом конкурса Pisa Fashion Days стала возможность обучения в институте моды Burgo в Милане.

Радостной новостью Александр поделился в социальной сети:

«Первое место! Ура! Было здорово! Для меня это был первый незабываемый опыт участия в европейском конкурсе дизайнеров одежды. Новые знакомства, профессиональный рост, новые впечатления. Я выиграл конкурс Pisa Fashion Days и главный приз — обучение в итальянском институте моды Burgo! Следующая станция Милан».