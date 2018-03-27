Парусники со всей Азии ждут во Владивостоке
Семь парусников класса «А» из России, Японии, Индонезии и Республики Корея пришвартуются во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Об этом доложили врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко во время организационного совещания в понедельник, 26 марта, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.
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