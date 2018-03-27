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04:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровские энергетики ввели режим повышенной готовности

«Хабаровские электрические сети» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ДРСК) ввели режим повышенной готовности на всех объектах филиала в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщает DEITA. RU.

На данный момент все оборудование филиала работает в штатном режиме.

По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта на территории большинства районов Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15−20 м/с.

Для устранения возможных последствий непогоды в филиале установлен круглосуточный режим дежурства оперативного персонала, подготовлена спецтехника и необходимые материалы. Приняты все меры для поддержания устойчивого энергоснабжения потребителей края. В готовность приведены 38 бригад в количестве 170 человек, 90 единиц техники, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.

Екатерина Лапкина.

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