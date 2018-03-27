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04:37 (мск), источник: Восток Медиа

Запись маленьких хабаровчан в детские сады начнётся 1 апреля

В детских садах Хабаровска в этом году готовы принять больше шести тысяч новых воспитанников, почти столько же ребят в этом году закончат дошкольное обучение. Комплектование групп начнётся с 1 апреля и продлится до конца мая.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в дальневосточной столице работает 84 муниципальных детских сада, ещё восемь групп открыто при начальных школах. Как рассказала начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, все дети в возрасте от трёх лет местами обеспечены.

«Потребность в дошкольных учреждениях для детей этого возраста закрыта на 100%. Родителям малышей с двух лет мы также предлагаем места в детсадах, а они уже сами решают, воспользоваться ли этим правом. Если мест в дошкольных учреждениях по месту жительства нет, то мы предлагаем другие варианты в ближайших к дому районах. Решение остаётся за родителями», — отметила Татьяна Матвеенкова.

За счёт строительства новых детских садов и капитального ремонта действующих за последнее время количество мест в дошкольных учреждениях города увеличилось больше чем на тысячу. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в течение нескольких месяцев удалось сдать в эксплуатацию два детских сада, которые достались городу от Минобороны. В 2017 году году в городе начали работать три новых дошкольных учреждения — в микрорайонах «Строитель» и «Южный парк», а также в Волочаевском городке. Сейчас администрация города готовит к открытию ещё два здания: на переулке Шмаковском, 8, а также по улице Лермонтова, 32а. Эти сады смогут принять по 125 воспитанников. Учреждения планируют сдать ко дням города и края.

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