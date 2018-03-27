Запись маленьких хабаровчан в детские сады начнётся 1 апреля

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в дальневосточной столице работает 84 муниципальных детских сада, ещё восемь групп открыто при начальных школах. Как рассказала начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, все дети в возрасте от трёх лет местами обеспечены.

«Потребность в дошкольных учреждениях для детей этого возраста закрыта на 100%. Родителям малышей с двух лет мы также предлагаем места в детсадах, а они уже сами решают, воспользоваться ли этим правом. Если мест в дошкольных учреждениях по месту жительства нет, то мы предлагаем другие варианты в ближайших к дому районах. Решение остаётся за родителями», — отметила Татьяна Матвеенкова.