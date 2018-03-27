Численность населения Новосибирской области приблизилась к 2,8 миллиона
Естественный прирост впервые за пять лет сменился на естественную убыль.
Естественный прирост впервые за пять лет сменился на естественную убыль.
Новосибирскстат опубликовал данные о числе жителей Новосибирской области. По данным на 1 января она составляет 2 миллиона 788,8 тысячи человек.
За год эта цифра выросла на 9,3 тысячи человек или на 0,3%. При этом темпы роста замедлились. В 2016 году рост составил 0,6% — 17,3 тысячи.
— Естественный прирост, наблюдавшийся в области в течение последних пяти лет, сменился на естественную убыль. Рост числа жителей произошел только за счет миграционного прироста. Миграция вновь стала единственным источником увеличения численности населения области, — рассказывают специалисты органов статистики.
Львиная доля населения живет в городах — 79% или 2 миллиона 204,3 тысячи человек. При этом число городских жителей растет. 73% от всех горожан области проживает в Новосибирске. Численность населения города за год выросла на 0,6%, и составила 1 миллион 612,8 тысячи человек.
Также за год выросло количество жителей в Бердске, Оби и Кольцово, в районах: Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский. В тройку по сокращению числа жителей входят Здвинский район — 2,1%, Каргатский — 2%, Кыштовский — 1,8%.
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