Численность населения Новосибирской области приблизилась к 2,8 миллиона

Новосибирскстат опубликовал данные о числе жителей Новосибирской области. По данным на 1 января она составляет 2 миллиона 788,8 тысячи человек.

За год эта цифра выросла на 9,3 тысячи человек или на 0,3%. При этом темпы роста замедлились. В 2016 году рост составил 0,6% — 17,3 тысячи.

— Естественный прирост, наблюдавшийся в области в течение последних пяти лет, сменился на естественную убыль. Рост числа жителей произошел только за счет миграционного прироста. Миграция вновь стала единственным источником увеличения численности населения области, — рассказывают специалисты органов статистики.

Львиная доля населения живет в городах — 79% или 2 миллиона 204,3 тысячи человек. При этом число городских жителей растет. 73% от всех горожан области проживает в Новосибирске. Численность населения города за год выросла на 0,6%, и составила 1 миллион 612,8 тысячи человек.