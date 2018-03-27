Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Фруктовые соки назвали опасными
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Русские боролись с нацизмом: ответ РФ Джонсону удивил британцев
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Это безопасно»: Танкисты США об изолированном отсеке «Арматы»
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Скончался Сергей Мавроди
06:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Численность населения Новосибирской области приблизилась к 2,8 миллиона

Естественный прирост впервые за пять лет сменился на естественную убыль.

Новосибирскстат опубликовал данные о числе жителей Новосибирской области. По данным на 1 января она составляет 2 миллиона 788,8 тысячи человек.

За год эта цифра выросла на 9,3 тысячи человек или на 0,3%. При этом темпы роста замедлились. В 2016 году рост составил 0,6% — 17,3 тысячи.

— Естественный прирост, наблюдавшийся в области в течение последних пяти лет, сменился на естественную убыль. Рост числа жителей произошел только за счет миграционного прироста. Миграция вновь стала единственным источником увеличения численности населения области, — рассказывают специалисты органов статистики.

Львиная доля населения живет в городах — 79% или 2 миллиона 204,3 тысячи человек. При этом число городских жителей растет. 73% от всех горожан области проживает в Новосибирске. Численность населения города за год выросла на 0,6%, и составила 1 миллион 612,8 тысячи человек.

Также за год выросло количество жителей в Бердске, Оби и Кольцово, в районах: Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский. В тройку по сокращению числа жителей входят Здвинский район — 2,1%, Каргатский — 2%, Кыштовский — 1,8%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первый весенний звездопад москвичи увидят в день рождения Ленина
Анастасия Кузьмина: До победы в Кубке мира мне не хватило три очка
Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Жители Ракки подняли вооруженное восстание против боевиков
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь