В Иркутской области уже модернизирован каждый четвёртый дом культуры

Как рассказала председатель комитета Ирина Синцова, в 2011 году по инициативе депутатского корпуса в Иркутской области начала действовать программа «Сто модельных домов культуры», направленная на укрепление материально-технической базы местных ДК. За семь лет действия программы из бюджета было направлено более 535 млн рублей, что позволило оснастить более 200 домов культуры или каждое четвёртое учреждение. Это особенно важно, если учесть, что 82% всех ДК находятся в сельской местности. В прошлом году заработала также федеральная программа «Местный дом культуры», инициированная фракцией «Единая Россия» в Государственной думе, и теперь досуговые учреждения получают материальную помощь и из федерального бюджета. К примеру, по итогам прошлого года участниками двух программ стали 47 клубов из 25 районов с общим объёмом финансирования 76,6 млн рублей.

В программу 2018 года вошли 37 домов культуры. Больше всего заявок одобрено в Тулунском районе. Здесь будет модернизировано семь культурно-досуговых центров. Четыре учреждения будут обновлены в Куйтунском районе, по три — в Усольском, Усть-Удинском и Черемховском районах, по два — в Иркутском, Качугском, Усть-Кутском и Осинском районах. По одному ДК будет оснащено в Зиме, Саянске, Слюдянке, Жигалово, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усть-Илимском, Баяндаевском и Заларинском районах.

Как отметила Ирина Синцова, многолетняя работа по глобальной модернизации домов культуры в Иркутской области даёт очевидные результаты, но время вносит свои коррективы.

«Сегодня требует изучения и внимательного рассмотрения вопрос по изменению условий участия муниципалитетов в реализации программ, — сказала председатель комитета. — Сейчас одними из главных условий вхождения в программу является количество жителей в муниципалитете от 500 до 800 человек, при этом вместимость зрительного зала в обновленном ДК должна быть не менее ста человек. Однако от представителей муниципальной власти все настойчивее поступают предложения по возможности участия в программах населенных пунктов с численностью жителей менее 500 человек. При этом вместимость зрительного зала тоже должна варьироваться от 50 до 70 человек, что очень актуально для небольших сельских ДК».