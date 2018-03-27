Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Фруктовые соки назвали опасными
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Названа причина смерти Сергея Мавроди
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
1660-летие Гари Олдмана
04:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Новую серию мультфильма «Смешарики» посвятили Байкалу

Анимационный сериал «Смешарики» выходит на экраны уже 15 лет.

Создатели мультсериала «Смешарики» выпустили новую серию в специальной рубрике об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО «Наследие», которую посвятили озеру Байкал и Иркутску. Серия опубликована 26 марта на Youtube-канале мультфильма, сообщает пресс-служба группы компаний «Рики».

Трое смешариков путешествуют по миру, рассказывая об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. В очередной серии они приземляются на берегу Байкала, где узнают о 27 видах рыб, рачке эпишура и байкальской нерпе. Также они встречают бабра — символа Иркутска и Иркутской области — и помогают ему вернуться на гербовое поле, сообщает ГТРК Иркутск.

Анимационный сериал «Смешарики» выходит на экраны уже 15 лет. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями мультипликационных героев следят более, чем в 90 странах мира. Также на сегодняшний день существует два полнометражных фильм — «Смешарики. Начало» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В правительстве Красноярского края произошли новые кадровые назначения
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Власти увеличат срок внеплановых проверок бизнеса вдвое
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь