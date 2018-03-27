Новую серию мультфильма «Смешарики» посвятили Байкалу
Анимационный сериал «Смешарики» выходит на экраны уже 15 лет.
Анимационный сериал «Смешарики» выходит на экраны уже 15 лет.
Создатели мультсериала «Смешарики» выпустили новую серию в специальной рубрике об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО «Наследие», которую посвятили озеру Байкал и Иркутску. Серия опубликована 26 марта на
Трое смешариков путешествуют по миру, рассказывая об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. В очередной серии они приземляются на берегу Байкала, где узнают о 27 видах рыб, рачке эпишура и байкальской нерпе. Также они встречают бабра — символа Иркутска и Иркутской области — и помогают ему вернуться на гербовое поле, сообщает ГТРК Иркутск.
Анимационный сериал «Смешарики» выходит на экраны уже 15 лет. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями мультипликационных героев следят более, чем в 90 странах мира. Также на сегодняшний день существует два полнометражных фильм — «Смешарики. Начало» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
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