Жители Башкирии смогут наблюдать Голубую Луну

Также этот термин используют, если один из астрономических сезонов имеет четыре полных луны, вместо обычных трех, и третье полнолуние называют Голубой Луной.

Как пояснили в планетарии, Голубая Луна — это просто термин, никак не связанный с изменением цвета Луны. Луна выглядит как обычно во время полнолуния. Голубые Луны встречаются один раз каждые два или три года.