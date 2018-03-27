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06:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии смогут наблюдать Голубую Луну

УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители Башкирии смогут увидеть Голубую Луну 31 марта, сообщили в уфимском планетарии. Голубой Луной называют вторую полную Луну в календарном месяце. В январе этого года было два полнолуния: 2 и 31 января и второе полнолуние в январе (31 января) назвали Голубой Луной. В марте тоже два полнолуния: 2 и 31 марта. И второе полнолуние в марте также является Голубой Луной.

Также этот термин используют, если один из астрономических сезонов имеет четыре полных луны, вместо обычных трех, и третье полнолуние называют Голубой Луной.

Как пояснили в планетарии, Голубая Луна — это просто термин, никак не связанный с изменением цвета Луны. Луна выглядит как обычно во время полнолуния. Голубые Луны встречаются один раз каждые два или три года.

В этом году две Голубых Луны: два месяца имеют по два полнолуния: январь и март. Это случается, когда в феврале нет ни одного полнолуния, что происходит примерно раз в 19 лет. Отсутствие полнолуния в феврале называют Черной Луной.

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