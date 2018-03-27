Жители Башкирии смогут наблюдать Голубую Луну
УФА, 27 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители Башкирии смогут увидеть Голубую Луну 31 марта, сообщили в уфимском планетарии. Голубой Луной называют вторую полную Луну в календарном месяце. В январе этого года было два полнолуния: 2 и 31 января и второе полнолуние в январе (31 января) назвали Голубой Луной. В марте тоже два полнолуния: 2 и 31 марта. И второе полнолуние в марте также является Голубой Луной.
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