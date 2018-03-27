Торговый центр во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной тревоги

Утром во вторник, 27 марта, из владивостокского торгового центра Clover House эвакуировали весь персонал и посетителей. Произошло это не из-за какого-то ЧП: в здании прошла учебная пожарная тревога. Всех находящихся в торговом центре предварительно предупредили о предстоящих учениях. Через некоторое время в Clover House запустили систему аварийного оповещения.

Проверка, понятное дело, произошла в связи с крупным пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Без вести пропавшими числятся ещё десятки людей. Сейчас, по всей видимости, подобные учебные тревоги пройдут во многих общественных зданиях Приморья. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в минувший понедельник проверка пожарной системы прошла в офисной «высотке» на Тигровой, 30.

По поводу трагедии в Кемерово в Приморье объявили трёхдевный траур. Глава Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким пострадавших. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко также поручил провести масштабную проверку школ и детских садов города.

Стоит отметить, что этой зимой в Приморье уже проходила масштабная проверка торговых центров на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Она произошла после крупного пожара, вспыхнувшего во владивостокском супермаркете «Фреш 25». После неё на некоторое время прикрыли уссурийский ТЦ «Белая гора».