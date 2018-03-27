Торговый центр во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной тревоги
В одном из торговых центров Владивостока прошла учебная пожарная тревога, сообщает РИА «Восток-Медиа». Судя по всему, волна подобных мероприятий сейчас прокатится по всему городу —
В одном из торговых центров Владивостока прошла учебная пожарная тревога, сообщает РИА «Восток-Медиа». Судя по всему, волна подобных мероприятий сейчас прокатится по всему городу —
Утром во вторник, 27 марта, из владивостокского торгового центра Clover House эвакуировали весь персонал и посетителей. Произошло это не
По поводу трагедии в Кемерово в Приморье объявили трёхдевный траур. Глава Приморья Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким пострадавших. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко также поручил провести масштабную проверку школ и детских садов города.
Стоит отметить, что этой зимой в Приморье уже проходила масштабная проверка торговых центров на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Она произошла после крупного пожара, вспыхнувшего во владивостокском супермаркете «Фреш 25». После неё на некоторое время прикрыли уссурийский ТЦ «Белая гора».
К слову, массовые проверки в торговых центрах по поручению Генпрокуратуры пройдут по всей стране — не станут исключением и здания в Приморском крае.
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