В селе Зерновое Черемховского района в 2018 году построят ФАП
Строительство
Строительство
«Через Игоря Гринберга мы обращались в министерства сельского хозяйства и здравоохранения Иркутской области, чтобы объект был включён в программу и получил региональное финансирование», — прокомментировала Елена Сальникова.
В селе нет отдельного здания для ФАПа, действующее лечебное учреждение с 2002 года находится в здании детсада, в приспособленном помещении. По словам специалиста, до 2013 года детскому и медицинскому учреждениям не было тесно в одном здании, но потом детей стало гораздо больше. Пришлось даже ликвидировать игровую комнату, теперь дети играют в спальных комнатах.
По данным Управления капитального строительства Иркутской области, строительство начнётся в июне, завершится к 1 сентября 2018 года. В новом учреждении будут кабинет приёма, процедурный кабинет
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