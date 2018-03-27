В селе Зерновое Черемховского района в 2018 году построят ФАП

«Через Игоря Гринберга мы обращались в министерства сельского хозяйства и здравоохранения Иркутской области, чтобы объект был включён в программу и получил региональное финансирование», — прокомментировала Елена Сальникова.

В селе нет отдельного здания для ФАПа, действующее лечебное учреждение с 2002 года находится в здании детсада, в приспособленном помещении. По словам специалиста, до 2013 года детскому и медицинскому учреждениям не было тесно в одном здании, но потом детей стало гораздо больше. Пришлось даже ликвидировать игровую комнату, теперь дети играют в спальных комнатах.