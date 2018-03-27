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05:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

В селе Зерновое Черемховского района в 2018 году построят ФАП

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зерновое Черемховского района начнётся в 2018 году, добиться этого помог депутат Законодательного собрания Иркутской области Игорь Гринберг. Об этом сообщила в конце марта 2018 года «Байкал Инфо» специалист администрации села Зернового Елена Сальникова.

«Через Игоря Гринберга мы обращались в министерства сельского хозяйства и здравоохранения Иркутской области, чтобы объект был включён в программу и получил региональное финансирование», — прокомментировала Елена Сальникова.

В селе нет отдельного здания для ФАПа, действующее лечебное учреждение с 2002 года находится в здании детсада, в приспособленном помещении. По словам специалиста, до 2013 года детскому и медицинскому учреждениям не было тесно в одном здании, но потом детей стало гораздо больше. Пришлось даже ликвидировать игровую комнату, теперь дети играют в спальных комнатах.

По данным Управления капитального строительства Иркутской области, строительство начнётся в июне, завершится к 1 сентября 2018 года. В новом учреждении будут кабинет приёма, процедурный кабинет и т. д.

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