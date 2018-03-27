Адвокат Игоря Пушкарева: Появляются новые и новые нарушения
Константин Третьяков рассказал о прошедшем заседании.
Константин Третьяков рассказал о прошедшем заседании.
Адвокат Игоря Пушкарева Константин Третьяков после отклонения апелляции Мосгорсудом рассказал о появлениях новых нарушений с каждым заседанием, сообщает РИА VladNews.
«К сожалению, итог сегодняшнего заседания не выбился из неутешительной статистики Судебного департамента — решение о продлении срока содержания под стражей Игоря Пушкарева оставлено без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Доводы защиты копятся с каждым заседанием, поскольку из одного процесса в другой, продление за продлением появляются новые и новые нарушения. Но, увы.
Можно бесконечно разговаривать о верховенстве права, но все эти разговоры так и останутся пустословием, пока в России не будет выстроена действительно независимая и беспристрастная судебная система, способная самостоятельно принимать решения, — сказал Константин Третьяков.
Как ранее сообщало агентство, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло 13 марта в Тверском суде Москвы. Следующее слушание назначено на 27 марта.
Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.
Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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