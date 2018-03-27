Адвокат Игоря Пушкарева: Появляются новые и новые нарушения

Источник: AP 2018

Адвокат Игоря Пушкарева Константин Третьяков после отклонения апелляции Мосгорсудом рассказал о появлениях новых нарушений с каждым заседанием, сообщает РИА VladNews.

«К сожалению, итог сегодняшнего заседания не выбился из неутешительной статистики Судебного департамента — решение о продлении срока содержания под стражей Игоря Пушкарева оставлено без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Доводы защиты копятся с каждым заседанием, поскольку из одного процесса в другой, продление за продлением появляются новые и новые нарушения. Но, увы.

Можно бесконечно разговаривать о верховенстве права, но все эти разговоры так и останутся пустословием, пока в России не будет выстроена действительно независимая и беспристрастная судебная система, способная самостоятельно принимать решения, — сказал Константин Третьяков.

Напомним, заседание 26 марта проходило в открытом режиме и длилось два часа. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Суд не прислушался к доводам защиты и оставил решение Тверского суда от 13 февраля в силе.

Как ранее сообщало агентство, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло 13 марта в Тверском суде Москвы. Следующее слушание назначено на 27 марта.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.