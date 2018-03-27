В Красноярске проходит большая выставка технологий со всего мира
Сходить туда можно до 15 апреля.
Сходить туда можно до 15 апреля.
До 15 апреля в Красноярске можно посетить выставку технологий «Назад в Будущее» в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) — это масштабная интерактивная экспозиция гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира.
В программе выставки:
более 70 экспонатов (роботы-гуманоиды, гаджеты прошлого и будущего); нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли; зоны виртуальной и дополненной реальности; транспорт будущего; завораживающее
«Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети», — рассказали организаторы.
Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом есть краткое описание, интересные факты и история создания гаджетов.
На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют
«Назад в будущее» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.
Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.
Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске до 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.
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