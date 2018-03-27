В Красноярске проходит большая выставка технологий со всего мира

До 15 апреля в Красноярске можно посетить выставку технологий «Назад в Будущее» в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) — это масштабная интерактивная экспозиция гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира.

В программе выставки:

более 70 экспонатов (роботы-гуманоиды, гаджеты прошлого и будущего); нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли; зоны виртуальной и дополненной реальности; транспорт будущего; завораживающее маппинг-шоу, научное шоу и световое шоу; портреты от робота-рисовальщика и др.

«Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети», — рассказали организаторы.

Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом есть краткое описание, интересные факты и история создания гаджетов.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота или попробовать себя в роли изобретателя! Все поделки можно будет забрать с собой.

«Назад в будущее» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.