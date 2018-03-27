Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
«Это безопасно»: Танкисты США об изолированном отсеке «Арматы»
Путин об ответе на вероятное решение уничтожить РФ
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Скончался Сергей Мавроди
05:50 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске проходит большая выставка технологий со всего мира

Сходить туда можно до 15 апреля.

До 15 апреля в Красноярске можно посетить выставку технологий «Назад в Будущее» в ТЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) — это масштабная интерактивная экспозиция гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира.

В программе выставки:

более 70 экспонатов (роботы-гуманоиды, гаджеты прошлого и будущего); нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли; зоны виртуальной и дополненной реальности; транспорт будущего; завораживающее маппинг-шоу, научное шоу и световое шоу; портреты от робота-рисовальщика и др.

«Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети», — рассказали организаторы.

Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом есть краткое описание, интересные факты и история создания гаджетов.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота или попробовать себя в роли изобретателя! Все поделки можно будет забрать с собой.

«Назад в будущее» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.

Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске до 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Красноярске нашли террористов, которые учились делать взрывные...
В Красноярске появится первый бассейн с морской водой
Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Жители Ракки подняли вооруженное восстание против боевиков
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь