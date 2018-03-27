На исполнение наказов избирателей в Иркутской области направлено 14 млрд рублей — Сергей Брилка

Среди уже построенных и капитально отремонтированных объектов больше всего — детсадов и школ, затем ФАПов и других медицинских учреждений. «Необходимо понимать, что перечень наказов не статичен, он регулярно актуализировался, изменялся, дополнялся. В процессе работы над наказами депутаты совместно с мэрами территорий и населением производили замену наказов, реализация которых была признана нецелесообразной, на другие объекты, которые более актуальны для территории или имеют задел в виде проектно-сметной документации», — акцентировал Сергей Брилка.
В ближайшее время каждый депутат в своём избирательном округе должен ещё раз провести актуализацию потребностей и пожеланий людей, выяснить, в каком состоянии находится строительство или реконструкция социально-значимых объектов, проверить, какие конкретные наказы избирателей вошли в государственные программы и получили финансирование. Конечная цель — выполнить все наказы, за исключением признанных экономически нецелесообразными.
Напомним, по итогам прошлых выборов в ЗС в 2013 году была создана рабочая группа по контролю за реализацией наказов избирателей. Был подготовлен и сводный перечень наказов, в который вошли пожелания избирателей всех 45 депутатов вне зависимости от партийной принадлежности. Этот документ стал базовым для определения приоритетов в работе Законодательного собрания.
«Исходя из масштаба многих объектов, в том числе, по объёмам финансирования, исполнение наказов изначально было рассчитано не на один год, многие из них на сегодняшний день еще находятся в стадии реализации, работа по отдельным наказам начата и будет вестись вплоть до 2020 года», — сказал Сергей Брилка.
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