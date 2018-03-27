Клумбу-подарок привезли из Китая в Хабаровск
Композицию в виде лотоса установят в центре краевой столицы.
Композицию в виде лотоса установят в центре краевой столицы.
В Хабаровск из Китая доставили клумбу, которую уезд Фуюань провинции Хэйлунцзян подарил краевой столице в честь 70-летия победы над милитаристской Японией, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Клумба в виде лотоса весит почти 180 тонн. Сейчас композиция хранится на одном из городских складов, а в дальнейшем ее установят на пересечении улицы Гоголя и Уссурийского бульвара.
«Работы по установке намечены на конец апреля. [Трудиться] над этим будут наши специалисты, но, возможно, приедут и представители из Китая, как это было во время монтажа скульптуры пипы и балалайки», — рассказал заместитель мэра Хабаровска по международным связям Александр Александров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.