Клумбу-подарок привезли из Китая в Хабаровск

В Хабаровск из Китая доставили клумбу, которую уезд Фуюань провинции Хэйлунцзян подарил краевой столице в честь 70-летия победы над милитаристской Японией, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Клумба в виде лотоса весит почти 180 тонн. Сейчас композиция хранится на одном из городских складов, а в дальнейшем ее установят на пересечении улицы Гоголя и Уссурийского бульвара.