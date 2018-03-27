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05:40 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске почтят память погибших в кемеровском ТРЦ минутой молчания

В Красноярске определили место встречи для минуты молчания в память о погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина. Неравнодушные горожане встретятся на набережной Енисея за кинотеатром «Синема Парк» (ул. Дубровинского, 1И). Память погибших почтят минутой молчания и зажжением свечей сегодня, 27 марта, в 20.00.

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