В Красноярске почтят память погибших в кемеровском ТРЦ минутой молчания

Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина. Неравнодушные горожане встретятся на набережной Енисея за кинотеатром «Синема Парк» (ул. Дубровинского, 1И). Память погибших почтят минутой молчания и зажжением свечей сегодня, 27 марта, в 20.00.