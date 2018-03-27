В Красноярске почтят память погибших в кемеровском ТРЦ минутой молчания
В Красноярске определили место встречи для минуты молчания в память о погибших в
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В Красноярске определили место встречи для минуты молчания в память о погибших в
Об этом рассказала руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина. Неравнодушные горожане встретятся на набережной Енисея за кинотеатром «Синема Парк» (ул. Дубровинского, 1И). Память погибших почтят минутой молчания и зажжением свечей сегодня, 27 марта, в 20.00.
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