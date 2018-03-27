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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Путешествовать с любым бюджетом научат иркутян

Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 гор.

Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 городов в 29 странах мира. Как сообщает сервис Туту.ру, бесплатная встреча с ним начнётся в 19.15 28 марта 2018 года, её участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке: vk.com/usefultravelerirkutsk. Кирилл Чеузов поделится советами для комфортных путешествий по миру, мотивирует к ним, расскажет о получении виз, оформлении страховок и заработке в пути. Встреча состоится по адресу: ул. Баррикад 51/4, арт-завод «Доренберг», локация «Котелок».

Встреча с Кириллом Чеузовым пройдет в рамках проекта «Дух путешествий» сервиса путешествий Туту.ру. Путешественник отправился из Читы в Москву, используя три вида транспорта — поезда, самолеты и автобусы. Он выступит с мастер-классами в 12 городах. В их числе Чита, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Казань, Нижний Новгород и Москва.

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