Путешествовать с любым бюджетом научат иркутян
Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 гор.
Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 гор.
Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 городов в 29 странах мира. Как сообщает сервис Туту.ру, бесплатная встреча с ним начнётся в 19.15 28 марта 2018 года, её участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке: vk.com/usefultravelerirkutsk. Кирилл Чеузов поделится советами для комфортных путешествий по миру, мотивирует к ним, расскажет о получении виз, оформлении страховок и заработке в пути. Встреча состоится по адресу: ул. Баррикад 51/4,
Встреча с Кириллом Чеузовым пройдет в рамках проекта «Дух путешествий» сервиса путешествий Туту.ру. Путешественник отправился из Читы в Москву, используя три вида транспорта — поезда, самолеты и автобусы. Он выступит с
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