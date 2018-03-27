Путешествовать с любым бюджетом научат иркутян

Как отправиться в путешествие мечты с любым бюджетом, расскажет на лекции в Иркутске путешественник из Читы Кирилл Чеузов, посетивший более 200 городов в 29 странах мира. Как сообщает сервис Туту.ру, бесплатная встреча с ним начнётся в 19.15 28 марта 2018 года, её участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке: vk.com/usefultravelerirkutsk. Кирилл Чеузов поделится советами для комфортных путешествий по миру, мотивирует к ним, расскажет о получении виз, оформлении страховок и заработке в пути. Встреча состоится по адресу: ул. Баррикад 51/4, арт-завод «Доренберг», локация «Котелок».