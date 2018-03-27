Найти работу помогут рыбакам в Слюдянском и Ольхонском районах

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области специалисты министерства труда и занятости региона и центров занятости населения Ольхонского и Слюдянского районов расскажут о возможности профессионального обучения востребованным профессиям и основам предпринимательской деятельности. Они также помогут в подготовке бизнес-планов и документов для предоставления безработным субсидии на организацию предпринимательской деятельности и открытия собственного дела.
Задать вопросы специалистам министерства труда и занятости региона можно будет 28 марта по тел: 8 (3952) 33−62−39. Желающих получить консультации по трудоустройству также ждут в центрах занятости в Ольхонском районе (с. Еланцы, ул. Советская, д. 43, телефон: 8 (39558) 5−29−66, 8−950−073−22−99) и в Слюдянском районе (Слюдянка, ул. Заречная, д. 8, телефон: 8 (39544) 5−41−22, 5−40−28).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.