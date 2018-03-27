Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Скончался Сергей Мавроди
05:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Найти работу помогут рыбакам в Слюдянском и Ольхонском районах

Консультации по вопросам трудоустройства проведут 28 марта 2018 года для граждан, ранее занимавшихся добычей и продажей омуля.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области специалисты министерства труда и занятости региона и центров занятости населения Ольхонского и Слюдянского районов расскажут о возможности профессионального обучения востребованным профессиям и основам предпринимательской деятельности. Они также помогут в подготовке бизнес-планов и документов для предоставления безработным субсидии на организацию предпринимательской деятельности и открытия собственного дела.

Задать вопросы специалистам министерства труда и занятости региона можно будет 28 марта по тел: 8 (3952) 33−62−39. Желающих получить консультации по трудоустройству также ждут в центрах занятости в Ольхонском районе (с. Еланцы, ул. Советская, д. 43, телефон: 8 (39558) 5−29−66, 8−950−073−22−99) и в Слюдянском районе (Слюдянка, ул. Заречная, д. 8, телефон: 8 (39544) 5−41−22, 5−40−28).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у торгового центра
Следователи попросили детей рассказать о пожаре в Кемерово
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Задержан охранник, отключивший сигнализацию при ЧП в Кемерово
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Жители Ракки подняли вооруженное восстание против боевиков
Военные базы США получили письма со взрывчаткой
Спорт
Футболисты сборной России после разгрома сыграют с французами Сборная России по футболу во вторник проведет контрольный матч с командой Франции в Санкт-Петербурге
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь