Найти работу помогут рыбакам в Слюдянском и Ольхонском районах

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области специалисты министерства труда и занятости региона и центров занятости населения Ольхонского и Слюдянского районов расскажут о возможности профессионального обучения востребованным профессиям и основам предпринимательской деятельности. Они также помогут в подготовке бизнес-планов и документов для предоставления безработным субсидии на организацию предпринимательской деятельности и открытия собственного дела.