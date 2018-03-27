В нацпарке Приморья заметили прилетевшего из Монголии черного грифа

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Ученые сходу определили, что метки были поставлены за границей и приготовились к длительным поискам их владельцев. Но сибирский орнитолог Игорь Фефелов быстро нашел одного из участников мечения зафиксированного грифа — американского орнитолога Ричарда Ридинга.

— Мы пометили эту птицу 20 июля 2006 года еще птенцом в монгольском национальном парке «Их Нарт». На момент маркировки она весила 10,06 килограмма. Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее, — оперативно ответил Ридинг.

Это первый меченный гриф, зафиксированный на Дальнем Востоке России. Случай уникальный: Приморье — место самых крупных зимних скоплений черных грифов, и хотя птицы проводят здесь длительное время с ноября по март, до этого точное место их гнездования было неизвестно.

— Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки — Южную Корею. Это свидетельствует об отсутствии у грифов привязанности к изначально выбранным местам зимовок. Если же грифы широко кочуют в поисках массовых кормов, то привлечь их к подкормочным станциям было бы очень просто — эффект будет быстрым и значительным. Хорошо известно, что грифы живут долго, а вот о такой долговечности крыловых меток я не знал и не подозревал, что птицы могут носить их так долго, — говорит Юрий Глущенко, орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета.

Справка «РГ»

Черный гриф — одна из крупнейших в мире хищных птиц, занесенная в Красные книги России и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200−250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии.