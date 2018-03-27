Синоптики дали прогноз на весну и лето в Башкирии: аномального холода не будет

Среднемесячная температура воздуха, согласно анализу в апреле и мае будет в пределах нормы. Для апреля в республике она составляет 3−5 градусов тепла. В мае средняя температура воздуха будет 10−14 градусов.

Дан прогноз и по осадкам. В апрелей дождей будет больше нормы. Синоптики считают, что во второй весенний месяц в республике может выпасть от 20 до 40 мм осадков. В мае и летние месяцы осадки ожидаются в пределах нормы.

Необычная для региона погода прогнозируется в июле. Так по северу Башкирии температурный фон будет выше нормы, а количество осадков в восточных районах республики будет больше.