Синоптики дали прогноз на весну и лето в Башкирии: аномального холода не будет

Среднемесячная температура воздуха, согласно анализу в апреле и мае будет в пределах нормы. Для апреля в республике она составляет 3−5 градусов тепла. В мае средняя температура воздуха будет 10−14 градусов.
Дан прогноз и по осадкам. В апрелей дождей будет больше нормы. Синоптики считают, что во второй весенний месяц в республике может выпасть от 20 до 40 мм осадков. В мае и летние месяцы осадки ожидаются в пределах нормы.
Необычная для региона погода прогнозируется в июле. Так по северу Башкирии температурный фон будет выше нормы, а количество осадков в восточных районах республики будет больше.
Анализ климатических данных, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 69−72% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2018 г. ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям.
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