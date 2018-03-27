На 4-м мосту вновь ограничено движение
С 18.00 27 марта до 24.00 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на левобережной транспортной развязке 4-го мостового перехода через р. Енисей путем закрытия въезда на мост.
С 18.00 27 марта до 24.00 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на левобережной транспортной развязке 4-го мостового перехода через р. Енисей путем закрытия въезда на мост.
Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по монтажу пролёного строения путепровода № 1 в рамках реализации объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова.
На период временного ограничения движения будет организовано двустороннее движение на съезде с 4-го мостового перехода через р. Енисей на ул. Дубровинского.
Ограничение движения на левобережной транспортной развязке 4-го автодорожного моста через р. Енисей на участках длиной не более 50 м путём перекрытия крайних левых полос движения при въезде на мост и съезде с него снято.
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