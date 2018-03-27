На 4-м мосту вновь ограничено движение

Источник: НИА Красноярск

Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по монтажу пролёного строения путепровода № 1 в рамках реализации объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова.

На период временного ограничения движения будет организовано двустороннее движение на съезде с 4-го мостового перехода через р. Енисей на ул. Дубровинского.