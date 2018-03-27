Особые приборы защитят хабаровчан от пожаров — МЧС

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L37gdhpytNs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вышли с инициативой обеспечить квартиры и дома социально незащищённых групп жителей региона пожарными извещателями. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе ведомства.

— Автономный пожарный извещатель — это небольшой пластиковый прибор, который подвешивается на потолок, стену или ставится на мебель, — прокомментировала пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. — Самые простые устройства в случае задымления помещения подают громкий звуковой сигнал. Более сложные приборы оснащаются СИМ-картами и имеют возможность при срабатывании отправлять сообщения о пожаре одновременно шести абонентам. С предложениями оснастить такими пожарными извещателями жильё социально-незащищённых граждан (пожилых, инвалидов) наше руководство уже вышло на правительство Хабаровского края.

Во время противопожарных рейдов спасатели совместно региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества установили уже около 60 таких извещателей в квартирах и домах стариков.

— Одним из условий, способствующим гибели людей при пожарах, остаётся сон. Дополнительными факторами также становятся преклонный возраст, инвалидность, оставление детей без присмотра. К сожалению, каждый из них ставит под угрозу и снижает шансы человека быстро спастись в случае возникшей опасности. Установление автономных извещателей может помочь вовремя обнаруживать возгорания и оперативно реагировать на них, — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска Игорь Савченко.