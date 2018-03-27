Жители Емеяльновского и Берёзовского районов подсчитывают убытки от первой волны паводков
Строительство обходного пути для талых вод вокруг Емельяново — выход из паводковой ситуации, но неподъёмный для местного бюджета.
Строительство обходного пути для талых вод вокруг Емельяново — выход из паводковой ситуации, но неподъёмный для местного бюджета.
Об этом заявили в администрации Емельяновского района. Напомним, накануне в посёлке затопило несколько домов. И это при первом потеплении.
Вадим КУЛИКОВ.
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