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06:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители Емеяльновского и Берёзовского районов подсчитывают убытки от первой волны паводков

Строительство обходного пути для талых вод вокруг Емельяново — выход из паводковой ситуации, но неподъёмный для местного бюджета.

Об этом заявили в администрации Емельяновского района. Напомним, накануне в посёлке затопило несколько домов. И это при первом потеплении.

Вадим КУЛИКОВ.

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