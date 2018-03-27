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06:11 (мск), источник: VLADNEWS

Главу Дальнегорска будут судить по трём статьям

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по делу главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты, сообщает РИА VladNews.

Игорь Сахута обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Обвинительное заключение утверждено.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняется в управлении коммерческой компанией.

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